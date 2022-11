El próximo viernes el Gobierno anunciará el acuerdo de Precios Justos con más de cien industrias de consumo masivo y las principales cadenas de supermercados. Así lo anticipó en la noche del miércoles el ministro de Economía, Sergio Massa, en una entrevista televisiva. “Habrá precios fijos para 1400 productos durante 4 meses y el resto de los bienes que elaboran las empresas involucradas no podrán aumentar más de 4 por ciento por mes”, indicó el funcionario.

Massa también anticipó que este jueves se conocerá el nuevo aumento de jubilaciones y pensiones para diciembre por la ley de movilidad y reveló que el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para declarar la autarquía del Indec.

“Mi desafío y mi responsabilidad es bajar la inflación un punto por bimestre para llegar a diciembre de 2023 con alzas de precios menores al 3 por ciento”, sostuvo el jefe del Palacio de Hacienda.

En cuanto a Precios Justos, señaló que los consumidores podrán comprobar que los valores sean los acordados mediante una aplicación que leerá los códigos de barra de los productos. En caso de incumplimientos, podrán hacer la denuncia desde la misma aplicación.

El programa involucrará a las empresas que abastecen el 86 por ciento de los alimentos envasados, bienes de limpieza y tocador, más algunos otros que el ministro no especificó. “Habrá primeras y segundas marcas y algunas propias de los supermercados”, explicó.

En cuanto al debate sobre si el Estado decretará el pago de un bono o suma fija para los trabajadores registrados, aseguró que "el objetivo es recorrer un camino de recuperación de ingresos en todo 2023, no solo ahora". "Lo estamos analizando", completó.

Dólar

“Vamos a terminar el año con más de 6000 millones de dólares de reservas netas en el Banco Central”, anticipó Massa. De ese modo, remarcó, se cumplirá la meta pactada con el FMI. “Empezamos a estabilizar la situación. Todavía no es cómoda. Es crítica y requiere que sigamos haciendo esfuerzos desde el Estado”, reconoció.

En cuanto a las ventas de divisas que tuvo que realizar el Banco Central en lo que va de noviembre, que ya totalizaron 618 millones, Massa le restó importancia. Lo atribuyó a pagos de energía que todavía se están realizando, en particular con Bolivia, pero insistió en que “el año terminará con un nivel de acumulación de reservas superior al que tenemos en este momento”.

En 2023, prometió, "tendremos una situación de menor estrés con las reservas" por la puesta en marcha del gasoducto Nestor Kirchner. "La guerra en Europa nos costó 5000 millones de dólares por el encarecimiento de las importaciones de energía", recordó.

El ministro volvió a descartar una devaluación y negó que vaya a postularse a la presidencia del BID, como habían especulado algunas versiones periodísticas.

En relación a los organismos internacionales, sostuvo que se destrabaron créditos con el BID, el Banco Mundial y la CAF para fortalecer las reservas. A su vez, afirmó que el acuerdo con el Club de París permitirá acceder a líneas de crédito y señaló que ya se definió un préstamo de 70 millones de dólares por parte de la agencia francesa de inversiones.

Bomba

"No hubo peor bomba en la Argentina que el acuerdo con el fondo y lo estamos resolviendo", devolvió Massa las críticas de Juntos por el Cambio, sobre el supuesto armado de un "plan bomba" para que le explote al próximo gobierno. "En charlas privadas economistas de ese espacio no me dicen lo mismo, sino que reconocen logros que estamos teniendo", reprochó.

También recordó los fracasos de Macri en la lucha contra la inflación y señaló que "hemos escuchado que la podían bajar en cinco minutos". "No hay soluciones mágicas", remarcó.

Otra diferencia que puntualizó con Juntos por el Cambio es la situación de los trabajadores frente al impuesto a las Ganancias. "Hacían campaña diciendo que nadie iba a pagar y más que duplicaron la cantidad de contribuyentes, hasta 2,2 millones. Hoy son 810 mil trabajadores los que pagan Ganancias, el 7,9 por ciento del total", completó.