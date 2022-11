Por decisión de los concejales santaroseños oficialistas Federico Mercado y Fabian Lezana, el intendente de la localidad, Elpidio Guaraz (63) continuará en su cargo y no será suspendido por las imputaciones de privación ilegítima de la libertad y abuso sexual con acceso carnal que pesan sobre él. El concejal opositor, Mario Páez, había presentado un proyecto en donde pedía su apartamiento por 30 días o que se tome licencia mientras la justicia actúa.



La decisión fue tomada ayer durante la sesión ordinaria. Mercado, apeló a una supuesta falla de Ley Orgánica Municipal que les impediría a concejales suspender al Intendente. Para esto, habló de un “vacío legal” en el que incurriría la norma comparando el caso con el del intendente de Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar, que siguió en funciones pese a tener una condena a 6 años por abusos sexual.

Sin embargo, la diferencia es que Puerta de Corral Quemado, no tiene Concejo Deliberante y por lo tanto concejales que puedan disponer suspensiones por casos de inconducta. No obstante, Mercado admitió en sesión esta posibilidad de pedir por simple mayoría el apartamiento de Guaraz, pero señaló que la Corte de Justicia, en caso de ser apelada la decisión podría resolver en contra.

Lezana, quien no asistió a las reuniones de comisión donde se trató el proyecto, se adhirió a lo vertido por Mercado por lo que la propuesta de Páez no prosperó.

En diálogo con Catamarca/12, Páez señaló: “No pudo prosperar porque ellos son mayoría de dos y no tienen voluntad de hacer nada. Se contradijeron. No se logró porque ellos no quisieron, no porque no se pudiera”.

En este contexto, Páez explicó que ambos concejales oficialistas se refirieron a un fallo del 2012 de la Corte de Justicia, que dirimió en un caso del mismo concejo, pero por causales distintas. Sin embargo resaltó que esa jurisprudencia señala las facultades de los Concejos Deliberantes en el marco de la Ley de municipalidades. En ese marco la sentencia señala en cuanto al poder que tienen los concejales para decidir, “… no hacerlo supondría decretar la inimputabilidad política de los intendentes en franco desconocimiento de las funciones propias del órgano deliberativo, tergiversando el régimen republicano y la esencia del régimen municipal…”

Nota

En la misma sesión, se trató una nota de la abogada Natalia Páez Vaca, quien en representación de una de las sobrevivientes de Guaraz, había propuesto que sea apartado del cargo para que de esta manera no pudiera interferir en el proceso judicial utilizando los recursos municipales a su favor y en contra las víctimas.

En diálogo con este diario Páez Vaca dijo: “Es lamentable que se siga defendiendo al Intendente ante estos casos ´tan graves` según los propios dichos de Mercado. Bañado de Ovanta necesita de ellos y saben muy bien que si lo suspenden la Corte de Justicia va a respaldarlos por el precedente del 2012 que le reconoce al Concejo la facultad de sancionar al Intendente por la causal del artículo 28 de la Ley Orgánica municipal por grave inconducta en el ejercicio de sus funciones”.