“Apuntamos a brindar discusiones y debates sobre el desarrollo económico no sólo de la región sino también a nivel global”. El objetivo planteado por Marcelo Bruchanski, coordinador académico de la Maestría en Desarrollo Económico Regional de la Universidad Nacional de Jose C. Paz (UNPAZ) suena ambicioso, pero no por eso menos alcanzable. “Hoy por hoy contamos con diversas estrategias las cuales pueden ser aplicadas tanto en su totalidad como en un porcentaje según cada situación planteada. En la maestría se dan debates económicos sobre las cadenas globales de valor, la historia del desarrollo económico en Argentina, el MERCOSUR y la Unión Europea, entre otros”, explica en diálogo con Buenos Aires 12 con motivo de la apertura de las inscripciones para el ciclo lectivo 2023 de la maestría surgida en medio de la pandemia, en 2020.

“Buscamos instalarla como una maestría de alcance. Los alumnos conocerán las herramientas posibles de manipular en sus proyectos. Entenderán que hay estrategias económicas posibles de llevar a cabo tanto en el ámbito público como privado” afirmó Bruchanski respecto a la propuesta de formación de posgrado impulsada por la UNPAZ junto con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).

--¿La maestría se centra en términos teóricos?

--Si bien abarcamos una gran parte teórica la cual es sumamente necesaria para percibir diversas variables, la búsqueda de está maestría es que aquellos que la realicen la conciban desde el pragmatismo, lo que los llevará a encontrar soluciones. Nuestra búsqueda es ser pragmáticos, no queremos que todo quede abocado a meros debates teóricos. Sabemos que hay instrumentos que acercan a un objetivo en común que es mejorar económicamente la vida de las personas en el mediano y largo alcance y que son totalmente posibles de realizar.

--¿Cómo se contemplan los contextos?

--Cada situación que se debate cuenta con sus particularidades y su contexto, es por eso que contamos con profesores que han transitado este camino tanto en el ámbito público de ministerios o municipios, como el ámbito privado. Es necesaria la experiencia para enseñar y nosotros en la UNPAZ contamos con ella. Además, recibimos alumnos que ya se encuentran desarrollando estas tareas en sus recorridos laborales.

--¿Cómo ha sido el crecimiento de la maestría a lo largo de los años?

-- Arrancamos con la pandemia y vamos avanzando, nos desarrollamos de a poco pero con un crecimiento constante. Cada año que pasa se generan encuentros más lindos y ricos en cuanto a experiencias, conocimientos e intercambios de ideas. Buscaremos que año a año se siga realizando.