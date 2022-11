El ministro de Economía, Sergio Massa, expuso en la Conferencia Anual de la Unión Industrial (UIA) y aclaró que el proceso de estabilización que arrancó tras la sucesión de Martín Guzmán "todavía no terminó". Entrevistado en el escenario por el secretario de la entidad, Miguel Ángel Rodríguez, habló de la necesidad de fortalecer las reservas y asegurar el orden fiscal.

En paralelo y ya cerca de cumplirse los 100 días de su gestión, le consultaron por qué había aceptado el cargo, desafío al que Rodríguez calificó como "una papa caliente". "El desafío más grande era estabilizar y volver a intentar poner en funcionamiento las variables económicas", expresó el funcionario. Y agregó que "pudimos ordenar la relación con el FMI y el Club de París, reconstruimos la relación con el BID y el Banco Mundial, uno de los pilares para reconstituir reservas".

A continuación, abogó por "terminar de fortalecer nuestro programa de acumulación de reservas y avanzar en las medidas de orden fiscal, entendiendo que son principios que tienen que regir en la Argentina gobierne quien gobierne". Asimismo, destacó que "nos falta poner más valor agregado a la hora de exportar para que nos permita equilibrar y fortalecer nuestras reservas".

En ese contexto, el ministro destacó el rol que tuvo la oposición en la Cámara de Diputados y elogió a la UCR, dado que su antecesor en el encuentro había sido el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. "Valoro totalmente la actitud del radicalismo en apoyar el Presupuesto", consideró, apuntando que es la hoja de ruta que todo Gobierno tiene que tener para llevar adelante la gestión.



Los dólares, para la producción

El funcionario ratificó que "los dólares que están en las reservas se usen para la producción y el trabajo, no para la especulación e importación de bienes terminados". Pidió cuidar las reservas y en ese marco consignó que el Gobierno tenía "la responsabilidad de cambiar el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI)".



Este cambio, con la puesta en marcha del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), se debió a la necesidad de "tener un sistema con trazabilidad" y ante la existencia en la Justicia de un "festival de cautelares contra el sistema".



"Hasta fin de año nos aparecían pendientes pedidos por 39.000 millones de dólares en importaciones" y "todos saben que ese número no es el que necesita la producción para trabajar, tenía que ver con pedidos acumulados, medidas cautelares", dijo Massa ante un auditorio colmado por los principales dirigente industriales del país.



En otro orden, reveló que trabaja con el Banco Nación para habilitar "un mecanismo" para que "todos aquellos sectores y actores que tengan capacidad de crédito en la Argentina pero no tengan acceso a los mercados de crédito internacional" puedan acceder a financiamiento. "Lo que hacemos es colateralizar garantías para darles financiamiento desde Estados Unidos y desde España (a través de Banco Nación) a los que necesitan importar desde el mercado europeo y desde Estados Unidos", explicó.



Finalmente, aseguró a los industriales que la cartera económica "no es un enemigo sino un aliado de ustedes para tratar de lograr mayor productividad, mejor competitividad y mayor volumen de exportaciones y de generación de trabajo genuino para la Argentina".

Gas a Chile



En el marco del evento de Parque Norte, Massa anunció el regreso de las ventas de gas a Chile con contratos en firme y confió en revertir la cuenta de energía a partir del aumento de las exportaciones con el desarrollo de Vaca Muerta.

"Sólo con las perforaciones o fracturas que el año que viene se van a poner en marcha para llenar el Gasoducto Néstor Kirchner, que va a estar terminado el 20 de junio, nos va a permitir que en 2025 la cuenta de oil, de petróleo, que hoy es negativa para la Argentina, pase a ser positiva, no a precios de hoy sino a precios históricos", dijo Massa esta tarde al hablar ante los principales dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA).



Además, el titular de la cartera económica anunció que "el lunes se firma la vuelta de contratos en firme de exportaciones de gas a Chile, lo que nos va a permitir aumentar volúmenes de exportación de gas en verano". A ello se sumará el gasoducto Néstor Kirchner, que el año que viene "nos va a permitir un ahorro de US$ 2.700 millones de importaciones de GNL", agregó.