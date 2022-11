Patricia Bullrich desembarcó en Rosario ayer para anunciar los equipos técnicos que la acompañarán en su intento por convertirse en presidenta de la Nación. La precandidata de Juntos por el Cambio eligió un salón de eventos ubicado en el límite entre Rosario y Funes donde desplegó mesas de trabajo desde las 10 de la mañana y hasta bien entrada la tarde. Además de mostrar los hombres y mujeres que están en su espacio, una de las novedades pasó por la presencia del senador por Mendoza Alfredo Cornejo, quien llegó acompañado por legisladores de su provincia. El ex gobernador radical es uno de los nombres que podrían acompañarla en la fórmula y antes pasó por Santa Fe capital. En cuanto al anclaje local, quedó claro que la pata santafesina de Bullrich es el diputado y vicepresidente del PRO nacional Federico Angelini, quien al no definir Macri sobre su futuro electoral se acercó a Bullrich, quien mostró estar muy enfocada en la pelea interna del año que viene en las Paso y en varias oportunidades aludió a Rosario: "Vamos a liberar a los rosarinos del Estado narco que hoy rige en la provincia", disparó y hasta se dio el lujo de prometer que si no alcanzan los efectivos federales promoverá una reforma de la Ley de Seguridad Interior para poner el Ejército a combatir contra el narcotráfico.

El propio Angelini se había encargado de calentar el clima en la previa al proclamar que "se necesita un halcón en el gobierno para erradicar el populismo”. Llegó a decir que "Patricia hizo que los narcos tengan miedo de salir de sus casas". Todo en la línea discursiva de Bullrich, que cultiva el perfil halcón para diferenciarse del otro precandidato del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, y de la UCR, a quienes descalifican por moderados o "palomas".

Bullrich le saca el jugo a esa diferenciación: haciendo referencia a los tiempos de la pandemia y el diálogo entre el presidente y el Jefe de Gobierno porteño cuestionó que "esa realidad nos llevó a guardar las ideas bajo la alfombra pensando que íbamos a encontrar un punto de acuerdo con aquellos que nos gobernaban o que nos impidieron gobernar...", pero concluyó que "hagas lo que hagas no te van a querer".

En otro tramo volvió sobre Rodríguez Larreta: "Hay que salir de lo políticamente correcto, de que pensamos que vamos a generar un diálogo con aquellos que dijeron que somos los enemigos de la patria, que nosotros buscamos que el país sea una tierra de ricos".

También Macri recibió un coscorrón de Bullrich en relación a cuando surgieron los problemas en su presidencia: "Al frenar la velocidad del cambio, fuimos responsables de no haber sabido continuar y de haber elegido pactos corporativos para que esa lógica le ganara a todos". Y prometió: "Conmigo eso no va a pasar", declamó en modo halcón a full.

Tras lanzar críticas al gobierno nacional y provincial por el tema seguridad, autoelogiarse como ministra, durante la conferencia de prensa debió responder sobre el video que publicó la vicepresidenta Cristina Fernández donde anuncia que recusará a la jueza Capuchetti, responsable de investigar el intento de magnicidio por no profundizar una línea de investigación vinculada al diputado Gerardo Milman, colaborador muy cercano de Bullrich. "Es un video basura. Es una fakenews, una mentira”, dijo sobre el testigo que dijo que escuchó a Milman hablar del atentado días antes. "Inventan testigos, estamos acostumbrados", replicó como todo argumento en defensa de su colaborador. Cabe aclarar que ayer estaba prevista la presencia de Millman, incluso en un panel, pero finalmente se decidió que no viniera.

Para mostrar los equipos técnicos, los organizadores programaron seis paneles temáticos, en los que expusieron algunos ex funcionarios del gobierno de Macri y otros nuevos. Macroeconomía: el diputado Luciano Laspina, Enrique Szewach, Lisandro Nieri y Martín Tetaz. Seguridad: Diego Fleitas y Alejandra Monteoliva. Producción, Trabajo y Desregulación: el ex ministro Dante Sica, Marcos Porteau, Federico Sturzenegger, y Gabriel De Raedemaeker. Educación: Claudia Romero, Roberto Souviron, Jaime Correas, e Inés Aguerrondo. Política Social: Eduardo Amadeo, Matías Lobos, Carlos Kambourian y Enrique Chiantore. Y Política Exterior: con el senador Federico Pinedo, Carlos Sersale y Rogelio Pfirter.