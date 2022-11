Arabia Saudita empató este jueves con Panamá por 1-1 en el quinto y penúltimo amistoso de preparación para el Mundial de Qatar, con la presencia del cuerpo técnico del seleccionado argentino en el estadio de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos (EAU).



Walter Samuel, Roberto Ayala, Pablo Aimar y Matías Manna estuvieron en el estadio Al-Nahyan para observar el amistoso del primer rival de la Argentina en el Grupo C de la Copa del Mundo.



El equipo del francés Hervé Renard empezó abajo en el marcador por el tanto del panameño Ismael Díaz, a los 8 minutos del primer tiempo, pero luego, a los 37', lo empató el delantero Haitham Asiri.



Por precaución no jugaron el capitán y mediocampista, Salman Al Faraj, quien sufrió una lesión en el hombro en el amistoso contra Islandia, ni el goleador Saleh Al-Shehri, quien se entrena diferenciado desde hace varios días.



Ante la ausencia de Al Faraj, la cinta la llevó el número 10 Salem Al Dawsari, delantero de Al Hilal, equipo dirigido por Ramón Díaz, y uno de los que participó del último Mundial en Rusia 2018.



Este fue el quinto amistoso que disputa Arabia Saudita desde que comenzó la última etapa de preparación, en octubre pasado en Abu Dhabi.



Anteriormente, se enfrentó a Macedonia del Norte (1-0) Albania (1-1), Honduras (0-0) e Islandia (1-0).



Los "Halcones Verdes" ahora volverán a Arabia Saudita y allí se despedirán de su público con el último amistoso que será ante Croacia, el miércoles 16 en Riad, la capital saudita.



Arabia Saudita debutará contra Argentina por el Grupo C el martes 22 en el estadio Lusail; luego enfrentará a Polonia, el 26; y cerrará ante México, el 30 de noviembre.