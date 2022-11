Andy Jassy, CEO de Amazon, lidera el análisis de las áreas no rentables de la corporación estadounidense de comercio electrónico con el fin de recortar gastos, en una determinación que afectará a todas las áreas de la compañía y que incluiría cientos de despidos, tal como sucedió en los últimos días en Meta y en Twitter.

Según reportó The Wall Street Journal(WSJ), el director ejecutivo avanzó sobre el informe de pérdida del asistente virtual Alexa, entre otras unidades de negocios, que llevaron a la empresa a perder más de 5 mil millones de dólares al año.

Son horas movidas para los ejecutivos de Amazon, que están evaluando la situación macro del negocio, y se plantean recortes en la plantilla que cuenta actualmente con 10.000 empleados. Según señala el artículo del diario WSJ, la directiva de Amazon ya estaría informando a empleados que sus equipos serán cerrados o suspendidos, y que deberán aplicar a nuevos puestos.

Si bien el recorte de gastos en la compañía podría ser más evidente en algunas áreas que en otras, algunos sectores ya comenzaron a sentir los cambios: la sección de robótica, por ejemplo, sufrió la baja del proyecto "Scout", un robot autónomo que se dedicaría a hacer entregas.

Pero la intención de Amazon no solo es recuperar su dinero pasando la tijera por sus áreas menos rentables. Pocos días atrás, por ejemplo, anunció el freno de las contrataciones a nivel corporativo.



Los resultados financieros del tercer trimestre de 2022 revelaron que los gastos del gigante del e-commerce crecieron, pero no así los ingresos. La compañía informó que tuvo ganancias por 127.101 millones de dólares, mientras que los gastos tuvieron un incremento interanual del 18% y alcanzaron los $124.576 millones.



No obstante, todo indica que el cierre de año será particularmente complejo para la compañía estadounidense. Es que las proyecciones de ventas para el último trimestre de 2022 —uno de los más fuertes por las fiestas de fin de año— no son las esperadas. Amazon espera ingresos de hasta 148.000 millones de dólares, bastante por debajo de los $156.000 millones pronosticados por los analistas. De concretarse, hará todavía más complejo el proceso de recortar gastos.



Zuckerberg despidió a 11 mil empleados de Meta

Mark Zuckerberg aseguró este miércoles que lamentaba tener que despedir a 11 mil empleados de Meta —compañía matriz de Facebook, Instagram y Whatsapp— y aclaró que era una de las decisiones "más difíciles que había tomado en la historia de la empresa" que hasta la fecha no contaba con despidos.

En un comunicado, el CEO justificó el recorte en las bruscas pérdidas de los últimos meses, que alcanzaron los 4.400 millones de dólares dejando el valor de las acciones por el piso: hasta 89,48% de pérdida.Esto se traduce en que el valor de la empresa en el mercado bajó más de 650.000 millones de dólares y de allí, la desaceleración del crecimiento, y con él, de las inversiones.

Elon Musk cierra temporalmente las oficinas de Twitter tras anunciar despidos masivos

A una semana de oficializar la compra de la compañía, el magnate anunció la puesta en marcha de un plan para "reducir" la fuerza laboral. Se estima que quedarán sin trabajo al menos 3.738 personas, más de la mitad del total de empleados.

Elon Musk ordenó cerrar temporalmente las oficinas de Twitter por despidos masivos

Tras oficializar la compra de Twitter, el multimillonario Elon Musk ordenó cerrar las oficinas de la compañía en forma temporal luego de comunicarle a sus empleados la puesta en marcha de un plan de despidos masivos, con el fin de realizar “un esfuerzo por poner a la empresa en una trayectoria saludable”, según indicó.



El pasado viernes, los empleados recibieron un correo electrónico en el que les pidieron no acudir al trabajo. “Nuestras oficinas van a estar temporalmente cerradas y las tarjetas de acceso suspendidas. Si estás en la oficina o camino de ella, por favor regresa a tu casa”, decía el mensaje.



Si bien en el mensaje no especificó el alcance de los despidos, The New York Times aseguró que se trataba de más de 3.500 personas.

