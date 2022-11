La oposición provincial tuvo su foto en el Concejo Municipal y restañó las heridas con el socialismo que no había estado en el último retrato frentista en la Universidad Nacional del Litoral. En esa oportunidad el tema era la educación y disertó el ex ministro de Educación del expresidente Mauricio Macri, Alejandro Finocchiaro. "Que le digan a la gente si sus políticas públicas para Santa Fe van a ser las mismas que aplicó este hombre a nivel nacional, que clausuró las paritarias y persiguió a gremialistas docentes", se quejó públicamente Martín Lucero, secretario general del Sadop. No obtuvo respuesta alguna. Ahora la convocatoria fue, además de para sumar al socialismo a la foto, analizar los recursos que recibirá Rosario de la provincia y de la nación en los presupuestos para el año próximo. Alli pidieron "incorporar al presupuesto provincial 2023 el Plan Incluir + Seguridad para la ciudad de Rosario por $3.256 millones de pesos para destinarlo a inversiones que mejoren la seguridad de la ciudad". Pero no contaban con la respuesta del diputado nacional Marcos Cleri -el único peronista que se acercó al Palacio Vasallo- que criticó a los legisladores nacionales de Juntos por el Cambio y el socialismo de "haberle dado la espalda a la ciudad por su voto en contra de que los jueces paguen impuesto a las ganancias". El legislador explicó que ese artículo contemplaba que de lo recaudado por la inclusión de todo el Poder Judicial en el pago de ese tributo "se iba a destinar en un 70 por ciento al plan Progresar y en un 30 por ciento para un programa de seguridad e infraestructura para la ciudad de Rosario". Tampoco tuvo respuestas.

Cleri hizo este planteo en una jornada en la que concejales, legisladores nacionales y provinciales, más representantes de entidades intermedias debatieron sobre el lugar que tiene Rosario en la distribución de recursos en los presupuestos nacional y provincial. El encuentro, convocado por iniciativa de la presidenta del Palacio Vasallo, María Eugenia Scmhuck, y el edil radical Martín Rosúa, tuvo una participación muy mayoritaria del no peronismo, que incluso antes de que se iniciara la actividad mantuvo una reunión aparte para unificar posturas y, más que nada, producir una foto que lo mostrara unido y reactivar así la expectativa en torno a la construcción de un frente de frentes que incluya al socialismo. Esa posibilidad había quedado herida luego de que el sector de Maximiliano Pullaro –ausente en la reunión del Concejo– denunciara un contubernio entre el PS y el gobierno-

Cleri fue la única voz disonante en medio de discursos que denunciaban "discriminación a Rosario" en los presupuestos nacional y provincial. "No nos cuidan", se esuchó decir a varios opositores, en su mayoría legisladores nacionales y provinciales de la UCR, el PRO y el socialismo.

Previo al desarrollo de la Jornada Pública de Análisis Presupuestario en el Palacio Vasallo, un documento fue rubricado por María Eugenia Schmuck, Martín Rosúa, Verónica Irizar, Ciro Seisas, Anita Martínez, Susana Rueda, Daniela León, Nadia Amalevi, Mónica Ferrero, Alejandro Rosello, Aldo Pedro Poy y Carlos Cardozo y fue entregado a legisladores nacionales y provinciales de ambos interbloques durante una reunión realizada en la Sala de Acuerdos del Concejo. Allí estuvieron presentes la senadora nacional Carolina Losada; los diputados nacionales Mónica Fein, Enrique Estévez, Mario Barletta y Germana Figueroa Casas; los legisladores provinciales Clara García, Julián Galdeano, Joaquín Blanco, Alejandro Boscarol, Ariel Bermúdez, Esteban Lenci, Gabriel Real, Mónica Peralta y Lionella Cattalini; el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Gustavo Zignago; y el presidente del partido Creo, Mariano Roca.

En ese marco, las y los dirigentes de ambos espacios exhortaron “a los representantes de las fuerzas políticas, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general a acompañar las iniciativas y sumar todas aquellas propuestas que consideren, entendiendo que la magnitud de las dificultades nos toca atravesar requiere el aporte y la mirada de todos y cada uno”.

Las medidas acordadas consisten en incorporar al presupuesto provincial 2023 el Plan Incluir + Seguridad para la ciudad de Rosario por $3.256 millones de pesos para destinarlo a inversiones que mejoren la seguridad de la ciudad (equipamiento, iluminación, tecnología para mejorar el control). También incorporar a Rosario y Santa Fe en el Fondo de Obras Menores que reciben el resto de los municipios de la provincia y destinar al menos el 70% de esos recursos a proyectos de impacto positivo en la seguridad ciudadana. Para el ejercicio 2023 representaría unos $2.450 millones para la ciudad de Rosario.

Asimismo se propone actualizar en el orden nacional el Fondo de Emergencia Social para los Conurbanos de las ciudades de Rosario y Santa Fe, para reparar las inequidades que existen entre los recursos asignados a los conurbanos de la provincia de Santa Fe y Buenos Aires. Esta iniciativa representaría $8.650 millones de pesos para la ciudad de Rosario.

Las concejalas y concejales también acordaron exigir la creación de más juzgados y fiscalías federales en Rosario, cuya estructura lleva más de 40 años sin actualizarse; y reclamar una mayor presencia de fuerzas de seguridad federales (Gendarmería, Prefectura y Policía Federal) para combatir el delito ligado al narcotráfico en coordinación con la policía de Santa Fe.