El ministro de Gestión Pública de la provincia, Marcos Corach, cuestionó con dureza "el nivel de irresponsabilidad y la ligereza" de los dichos vertidos el jueves en Funes por una de las presidenciables de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien dijo que -en caso de arribar a la Casa Rosada- entrará a la ciudad para liberar "a los rosarinos del Estado narco que rige a la provincia". En ese sentido, argumentó: "Fue directa responsable del estado de situación en el que estamos metidos, básicamente en Rosario".

Tras tildar a la actual gestión de "desastrosa", la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri señaló: "Han destruido todo lo que nosotros hicimos para impedirle al narcotráfico crecer. Habíamos bajado la tasa de homicidios al número más bajo desde que apareció la banda de Los Monos en Rosario y ahora volvimos a volar en homicidios, en extorsiones a comerciantes, en una ciudad en la que el Estado paralelo del narcotráfico maneja el Estado de Derecho".

"En una segunda etapa, en caso de no alcanzarnos con las fuerzas federales, tendremos un cambio en la Ley de Defensa porque si la soberanía está en riesgo, utilizaremos para los cordones y el desarme que necesita Rosario utilizaremos otras fuerzas, que podrían ser las Fuerzas Armadas. Pero que sepan los rosarinos que entramos con toda la fuerza para liberarlos del Estado narco que hoy rige a esta provincia", agregó Bullrich.

En declaraciones al programa "Trascendental", de LT8, Corach exhibió su malestar sobre los dichos de la ex ministra de Seguridad nacional y señaló: “Me cae muy mal que se hagan estas cosas. Parece que no asumen su responsabilidad, y hablo en plural porque incluyo al ex ministro de Seguridad provincial y actual diputado provincial Maximiliano Pullaro. (Bullrich y Pullaro) fueron ministros de Seguridad, directos responsables de la situación de Rosario".

"Me llama la atención -continuó el funcionario provincial- la ligereza con que hablan. Fueron directos responsables del estado de situación en el que estamos metidos, básicamente en Rosario. No puedo menos que enojarme, como funcionario y como santafesino. ¿Cambiaron la realidad, se pusieron a trabajar cuando estuvieron? No, porque si no no estaríamos hablando de esto”.

“Bullrich tiene un nivel de irresponsabilidad en sus dichos que me enoja mucho. Es insalubre que haga turismo electoral y declare ligeramente de la intervención de las fuerzas federales, sin escrúpulos. Vienen a hacer campaña, nada más. Vienen a hacer promesas, las que no cumplieron cuando fueron funcionarios. ¿Ahora qué paso? ¿Aprendieron a ser funcionarios?”, castigó.

“Mi mirada es, quizás, más visceral que política, pero es cansador porque sé de lo que sufren los rosarinos con la inseguridad y porque todo lo que estamos haciendo no alcanza. Por más que pongamos más efectivos, más patrulleros, más dispositivos multiagenciales, más luminarias, no alcanza", señaló.

Consultado sobre cuáles eran las causas del avance del narcotráfico en Rosario, Corach analizó: "Definitivamente hay muchísimas causas. La inacción del Estado durante mucho tiempo lleva a una consolidación de las bandas narco, que es el flagelo que hoy tiene Rosario. En términos de inseguridad, lo que pasa hoy con las bandas narco en la ciudad Rosario es difícil de resolver en poco tiempo porque además se han multiplicado. Se multiplican los cabecillas, se multiplican las bandas. Yo no quiero estigmatizar la pobreza, pero muchos ven como una salida esta ramificación de bandas. Parecía que antes estaba concentrado y hoy estamos hablando de multiplicidad, de los herederos de las bandas y de las disputas de territorio. No quiero quedarme en el diagnóstico. Hacemos un esfuerzo, hacemos inversiones, ponemos más gente en las calles, vamos a tener en diciembre nuevos cadetes. En términos de seguridad, nuestro mayor esfuerzo está puesto en Rosario, pero sabemos que no alcanza".