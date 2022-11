Una excepción es, por definición, algo extraordinario. Si ocurre con mucha frecuencia, entonces deja de serlo. El macrismo aprobó alrededor de 500 excepciones en sus casi tres mandatos al frente del Ejecutivo de Vicente López. Si bien es cierto que no todas son autorizaciones para construir torres de lujo, pero el número de por sí, da cuenta de la transformación urbanística y demográfica operada en estos años, de hecho y sin consentimiento explícito de los vecinos.

Curiosamente, antes de eso, las excepciones habían sido el eje de su campaña contra Enrique "El Japonés" García, el radical que había gobernado la ciudad entre 1987 y 2011, cuando Jorge Macri ocupó el municipio desde el sello PRO. Nada parece haber cambiado demasiado, advierten desde la oposición hoy repartida entre frentetodistas y libertarios que sostienen que en el municipio de Vicente López las autoridades son extremadamente sensible a los intereses de las constructoras e inmobiliarias.

Lucas Boyanosky integra el bloque del FdT tras vencer por amplio margen a la lista del albertismo en las PASO y caer luego ante JxC en las generales del año pasado. Integrante de la JP Lealtad, un armado que responde directamente a Máximo Kirchner, el concejal decidió que la oposición debía mostrar mayor firmeza política y marcar sus diferencias. Y en la política de vivienda es donde las diferencias se vuelven más evidentes.

"Somos el primer cordón, pegado a la General Paz. Cuando empiezan a agotarse las opciones para hacer torres de lujo en Belgrano o Nuñez, vienen para acá. No estamos contra la construcción sino contra la voracidad", asegura Boyanosky. "Están alterando el paisaje del suburbio sin medir correctamente el impacto ambiental. Reproducen el modelo de gentrificación de la ciudad. Muchas de esas viviendas no se alquilan, porque son reserva de valor de las franjas de mayores recursos. El famoso casas sin gente y gente sin casas", agrega en su crítica a la política que se impone bajo el amparo del oficialismo vicentelopense.



No todo en Vicente López es opulencia. En el oeste del distrito, en barrios tradicionalmente de trabajadores como Florida Oeste, Munro y Carapachay, inclusive en zonas más precarias como el Barrio Las Flores o en Uzal, cerca del cementerio de Olivos, es donde más intervención municipal se requiere. "Hay un déficit habitacional importante", comenta Boyanosky. "En Barrio Las Flores la provincia donó un predio importante para vivienda social y todavía no hubo ni movimiento de suelo. Y no es falta de recursos. Tienen superávit y reservas", advierte.



Frente a este escenario, el endurecimiento de la bancada peronista sumó a los libertarios, los bloques opositores dejaron de votar las excepciones a principios de este año y comenzaron a dar la discusión con los vecinos. "El malestar con este tema era generalizado. Los propios votantes del oficialismo condenan este desenfreno. Nosotros descubrimos eso y lo pusimos sobre la mesa", señalan. Ante esta falta de apoyo, el municipio que conduce Soledad Martínez por la licencia de Macri, dejó de ingresar pedidos de excepción al Concejo Deliberante. Hasta hay una excepción votada pero nunca implementada.

A juzgar por lo ocurrido en Vicente López, la correlación de fuerzas condiciona pero no determina, no es la ley de gravedad. El FdT apenas cuenta con 7 concejales, 2 pertenecen a la bancada libertaria y hay 15 de JxC. Desde la oposición reconocen que los números siguen favoreciendo al oficialismo, pero afirman que el tema será uno de los ejes de la discusión local de cara a la campaña del año próximo. "Dicen que estamos bien, pero es una verdad a medias. Somos el distrito más rico de la provincia, y podríamos estar mucho mejor. Pero aceptar eso implicaría escuchar a otros actores y arriesgarse a los celos del negocio inmobiliario", advierten.