"No podemos terminar el año con un aumento salarial inferior a la inflación. La discusión de diciembre va a ser clave para que el Gobierno de la provincia recupere el poder adquisitivo de los docentes. La provincia tiene que presentar una propuesta que no puede ser inferior a la nacional", dijo a RosarioPlus el secretario general de Amsafé Rodrigo Alonso. Por otro lado, "acordamos presentar todas las situaciones particulares de los compañeros y compañeras que se vieron afectadas por el descuento por Ganancias. A nuestro entender han sido descuentos que no tienen que ver con el aumento salarial que hemos recibido".