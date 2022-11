Tras el día en que el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la puesta en funcionamiento de plan Precios Justos, que congela el valor de casi 2000 productos por 120 días, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, atendió a Página I12 para dar detalles de cómo se implementará y repasar el objetivo central del Gobierno con el programa: encontrar “un sendero de precios”, según las propias palabras del encargado de llevarlo a la práctica.

Como Massa, Tombolini aclaró que “esto no resuelve la inflación”, aunque adelantó que se busca “bajarla un punto por bimestre” con la mente puesta en llegar a diciembre del 2023 con 3,5 por ciento, la mitad de los valores actuales. También, considerando que el IPC que dará a conocer el INDEC este martes es un promedio, aseveró que esperan que otros rubros se acomoden a la baja: este mes y el que viene, textiles va a dar mejor”, expresó sobre un sector con el que se hizo un acuerdo de congelamiento de precios de insumos industriales.

-La pregunta del millón es qué tiene de diferente este acuerdo con otros y por qué ahora debería funcionar…

-Por varios motivos. El primero es que no es un paso aislado sino parte de un conjunto. Ese conjunto incluye achicar la brecha cambiaria, consolidar la acumulación de reservas y eso, a su vez, tiene un aspecto de agenda internacional que es lo que tuvo que ver con el acuerdo con el FMI, más el aspecto de exportaciones récord. Después, está todo lo referente a la administración del comercio, que es lo que nos permite priorizar insumos por sobre bienes finales.

En síntesis, como hoy hay un sendero fiscal y de acumulación de reservas, ahora tiene sentido trabajar sobre expectativas de inflación, que es lo que el ministro propone. Todo lo que conté antes despeja expectativa de devaluación, por eso ahora vamos por la expectativa de inflación. Como dijo Massa, esto no resuelve la inflación, pero permite trazar un sendero.

-Usted mencionaba la administración del comercio exterior, que parece ser la penalización para el que no cumpla. El Gobierno les garantizó acceso a divisas a las empresas que se sumaron al congelamiento.

-Hay un castigo y un acuerdo. Te ayudamos a fijar costos con un programa de aceleración de importaciones a un sector poco demandante de dólares, y sobre eso acordamos márgenes de rentabilidad para trazar el sendero de precios.

-Será un sector que demanda poco en volumen, pero Massa dijo ante la UIA que había sectores de la alimentación que hicieron alguna trampa con importaciones. ¿Qué puede decir de eso?

-Este concepto del ministro aparece porque veníamos de momentos donde se podía importar producto terminado. Es el mismo concepto que alguna vez expresó la vicepresidenta de la Nación, el del festival de importaciones. Por eso, este plan de Precios Justos no se puede entender escindido de la administración del comercio.

La oposición y lo voluntario

-La oposición salió a cruzar fuerte al programa. Larreta dijo que el kirchnerismo cree que se controlan precios mandando a militantes de La Cámpora y Tetaz dijo que es fulbito para la tribuna…

-No respondo declaraciones de dirigentes de la oposición. El modelo de fiscalizaciones es participativo y tiene a funcionarios de Comercio, ONG de consumidores y municipios que suscriban un convenio que amplía las facultades de inspectores municipales. No hay nada que tenga que ver con militantes recorriendo góndolas. Sí estaría bueno que todos apoyemos el uso de la herramienta, que es la app para celulares.

-El acuerdo es voluntario, ¿alguna vez se pensó, ante la coyuntura de incumplimientos, hacerlo obligatorio?

-Es voluntario, pero adhieren las principales marcas y ellos tienen el beneficio de importaciones, tienen que cumplirlo. Un alquiler también es voluntario, y si no lo cumplis… Quiero aclarar, además, que este programa para ponerse en funcionamiento requirió de medidas previas: aumento de las multas de 0,5 a 2100 canasta básicas; el sistema de fiscalización de rótulos para evitar la transformación de productos; y la otra es la descentralización de la fiscalización con municipios. No había en los programas de precios previos herramientas así.

En paralelo, esta semana voy a estar haciendo la convocatoria al Observatorio de Precios, una ley nacional que reúne a distintos órganos del estado, cámaras, sindicatos y empresas para seguir evolución de precios, costos y márgenes. De hecho, el 4 por ciento (de aumento máximo para todos los productos que no estén en Precios Justos) no es caprichoso, surge de un análisis a estructura de costos y precios.

-Hay empresas que le pidieron 10 por ciento de aumento o más…

-Ese cuatro por ciento les garantiza que ganan dinero, pero menos. Las empresas pidieron más, es cierto, pero cerramos en 4.

-Massa dijo en el CCK que “los que no entraron, perderán mercado”. ¿A qué empresas se refería?

-Todavía estamos negociando con empresas, sigue abierta la discusión. Los vamos a sumar a los que aún no están. Pero aún así, tenes productos de marcas de supermercados, marcas que no se sumaban hace mucho tiempo y no estaban, es importante. Faltan algunos, pero el objetivo lo vamos a lograr. Falta la dimensión regional del acuerdo, porque habrá también pymes que se vayan sumando. Al día de hoy, tenemos 18 cadenas de supermercados con 2200 puntos de venta; 9 mayoristas que se suman por primera vez con 200 puntos de venta. Y 25 cadenas del interior con 150 puntos de venta.

La inflación y la salida del freezer

-El martes se conoce el IPC de octubre, que esperan vuelva a ser alto, ¿cuándo va a bajar la inflación?

-La búsqueda es construir un sendero de desaceleración de precios, que baje un punto por bimestre la inflación. Pero el sector del consumo masivo es uno de varios rubros. Un caso: esta semana vamos a avanzar sobre las cadenas de insumos difundidos, estamos charlando con Aluar, con Cartocor, Dow y fabricantes de envases de vidrio, para hacer acuerdo de precios. No congelar, sino tener los precios constantes, que tienen un efecto de ancla. La idea es que la inflación confluya en un 3,5 por ciento en diciembre del 2023.

-Decía que el IPC tiene otros componentes, y textiles, combustibles y prepagas sigue subiendo muy por sobre la media. Y esos son rubros que el Gobierno podría moderar y no lo hace…

-Con textiles firmamos un acuerdo bastante inédito, con el primer eslabón. Este mes va a dar mejor textiles y el mes que viene lo mismo, hay un compromiso ahí. Ni salud ni energía dependen de Comercio.

-Una última, el acuerdo termina en marzo del 2023, muy cerca de la campaña y de las PASO. ¿Seguirá el congelamiento después de marzo?

-Tenemos una hoja de ruta que tiene que ver con lo que conté, el paso siguiente vamos a poder tenerlo claro cuando tengamos una evaluación del despliegue de este programa.