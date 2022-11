Casi que se le hizo una costumbre hablar ante estadios repletos al Muñeco Gallardo en estos últimos meses. Este domingo tuvo que hacerlo nuevamente en el estadio Malvinas Argentinas y, luego de un comienzo adverso por un micrófono que se entrecortaba, logró llevarse los aplausos de los hinchas con sus palabras.

"Fueron unas semanas de muchas emociones muy fuertes que hemos vivido con todo el equipo. Llegó el final del viaje, un viaje que ha sido de lo más hermoso que uno puede imaginar. Fueron más de ocho años. Sinceramente tengo palabras de agradecimiento con todo mi equipo, con todos los jugadores, con todos los directivos que han sostenido este proceso de ocho años y medio", inició el DT.

"Hemos llorado bastante toda esta semana -continuó Gallardo- porque cuando vos te vas de tu casa queda un sentimiento muy fuerte. Yo creo que siguen las lágrimas abiertas, hoy fue un día muy difícil. Despedirme de esta manera, en una ciudad que nos ha tratado tan bien durante todos estos años. Donde he pasado momentos muy lindos, partidos muy significativos para este proceso, de mucho valor".

En sintonía con el agradecimiento al público, el Muñeco finalizó: "Palabras de agradecimiento al hincha de River, que nos acompañó de norte a sur en todo el trayecto, que nos acompañó a todos lados. Han sido muy generosos, han sido muy fieles con nosotros y bueno, no quiero decir más nada porque estoy realmente muy feliz de despedirme así. Los quiero y los voy a extrañar mucho, a todos. Me gustaría abrazarme con todos para entender lo fuerte que es este sentimiento. Como dije hace algunas semanas, nunca me voy a ir de River porque River es parte de mi vida. Gracias Mendoza, gracias a todos los hinchas en todo el mundo por haberme acompañado en este viaje. Los amo, de corazón. Gracias".