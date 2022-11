Horacio Rodríguez Larreta continúa trabajando en el armado de la fórmula para lanzarse como candidato de cara al 2023. En medio del fuego con los radicales que quedó en evidencia en el acto de Costa Salguero, el jefe de gobierno porteño busca sellar una alianza con uno de los referentes más convocantes del espacio centenario: el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, una decisión que es verdadero trago amargo para Gerardo Morales pero también dispara por arriba contra el propio Mauricio Macri.



"Valdés podría ser un buen compañero de fórmula", afirmó el jefe de Gobierno el viernes pasado durante una entrevista con el portal Radio Dos de Corrientes. De esta forma confirmó su intención de apuntar a un tándem con una de las principales figuras de la renovación radical de cara a los comicios del año próximo. El gobernador de Corrientes se muestra como una opción fuerte en el armado desde el año pasado cuando sacó músculo en la provincia con una reelección en la que sacó 77 por ciento de los votos. Para los presidenciables del PRO aparece como una alternativa a Gerardo Morales. Distanciado del presidente del Comité Nacional de la UCR, luego de ausentarse al evento de Costa Salguero organizado por el gobernador de Jujuy para dar señales de unidad, Gustavo Valdés fue invitado por el expresidente Mauricio Macri a un almuerzo con Sebastián Piñera, donde apareció con foto y todo tensionando aún más la interna radical.

En ese contexto apareció la frase de Larreta, que compite con los halcones del Pro en la conformación de fórmulas mixtas con el radicalismo. Esa búsqueda también tiene lugar en la provincia de Buenos Aires donde Maximiliano Abad, titular del Comité Provincial bonaerense es una figura que están mirando tanto Diego Santilli como Cristian Ritondo, principales candidatos del Pro para la gobernación. Mientras tanto, Abad no confirma candidatura. Desde su entorno señalan que no quiere perder capacidad de negociación con nadie mientras busca el modo de conseguir un radicalismo con mayor presencia en la coalición.

Mientras tanto, el Pro tiene sus propios problemas. Hubo intento de tregua, anuncio de sistema de alertas tempranas, foto de la cúpula unida en el casamiento de Jorge Macri, pero Larreta rompió la calma. Esta vez le respondió al diputado Cristian Ritondo. La semana pasada, tras la reunión de la mesa chica del Pro, el exministro de Seguridad dijo que los precandidatos a Presidente eran tres: Patricia Bullrich, Larreta y María Eugenia Vidal. A Larreta no le gustó. "No estaba establecido tirar ese título y ni siquiera se habló del tema", dijo en una entrevista posterior. "Ritondo habló como una opinión suya, y habrá que preguntarle a él por qué incluye o no a Mauricio". Y sostuvo que "hubo tensiones estas últimas semanas y esa es la imagen que se da y no es buena".