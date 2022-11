Cines

ARGENTINA 1985



Con Ricardo Darín y Peter Lanzani. Dir: Santiago Mitre. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 14.50, 17.40, 20.40 hs.



Nuevo Monumental: Cas: 15.30, 18.30, 20.00, 21.30 hs.



BLACK ADAM



Con Dwayne Johnson y Sarah Shahi. Dir: Jaume Collet-Serra. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 14.00, 16.45, 19.30, 22.15* hs. Sub: 22.15** hs. (*Cancelada lun 14) (*Solo lun 14)

Hoyts: Cas: 13.30, 16.20, 19.15, 22.10 hs.



Nuevo Monumental: Cas: 14.45, 17.20, 22.20 hs.

Showcase: Cas: 14.00, 16.45, 19.35, 22.15 hs. Sub: 14.25, 17.10, 19.55, 22.35 hs.

DC LIGA DE SUPERMASCOTAS

Animación. Dir: Jared Stern. ATP.

Hoyts: Cas: 14.10 hs.



EL ASCENSOR DEL DIABLO



Con Yu Duong y Thi Kieu Trinh Nguyen. Dir: Peter Mourougaya. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 22.30 hs.



EXTRANJERO



Documental. Dir: Alfonso Gastiaburo. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Jue 17 y sáb 26, a las 20.30 hs.

LA LUZ DEL DIABLO



Con Jacqueline Byers y Colin Salmon. Dir. Daniel Stamm.

Cinépolis: Cas: 20.50, 23.00 hs.

Hoyts: Cas: 22.50; tras sáb, 01.10 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 20.10, 22.45 hs

Showcase: Cas: 15.10, 17.25, 19.40, 22.05 hs.

LA SEÑORA HARRIS VA A PARÍS

Con Jason Isaacs , Lesley Manville. Dir: Anthony Fabian. ATP

Cines del Centro: Sub: 15.10, 17.40, 20.30 hs

LILO, LILO COCODRILO



Animación: Con Javier Bardem, Constance Wu. Dir: Will Speck , Josh Gordon. ATP.

Cines del Centro. Cas: 15.00 hs.

Cinépolis: Cas: 14.00, 16.10, 18.30 hs

Hoyts: Cas: 13.50, 16.30 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.10, 17.30 hs

Showcase: Cas: 12.05*, 14.30, 17.20, 20.00 hs. (*Solo sáb y dom)

LITTLE JOE, EL NEGOCIO DE LA FELICIDAD



Con Emily Beecham y Kerry Fox. Dir: Jessica Hausner. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 17.50, 20.20 hs.

ONE PIECE FILM RED



Con Shuuichi Ikeda, Mayumi Tanaka. Dir: Goro Taniguchi.

Cinépolis: Cas: 16.00 hs. Sub: 18.20 hs.

Hoyts. Cas: 20.10 hs.

Showcase: Cas: 16.50, 19.25 hs.



PANTERA NEGRA 2: WAKANDA POR SIEMPRE (PRE-ESTRENO)

Con Daniel Kaluuya y Letitia Wright. Dir: Ryan Coogler. SAM 13 años.

Cines del Centro: Cas: 15.30 hs. Sub: 20.00 hs.

Cinépolis: 4D Cas: 16.00, 19.15 hs. 4D Sub: 22.30 hs. 3D Cas: 14.30, 17.45, 21.00, 23.10 hs. 2D Cas: 15.00, 16.15, 18.30, 19.00, 19.30, 22.00*, 22.15, 22.45 hs. 2D Sub: 22.00** hs (*Solo lun 14) (**Cancelada lun 14)

Hoyts: XD 3D DBOX Cas: 13.40, 20.30; tras sáb, 01.15 hs. XD 3D DBOX Sub: 17.05 hs. 3D DBOX Cas: 14.10, 17.35; tras sáb, 00.30 hs. 3D DBOX Sub: 21.00 hs. 3D Cas: 14.40, 18.35, 21.30, 22.00; tras sáb, 01.30 hs. 3D Sub: 15.10, 18.05; tras sáb, 01.00 hs. 2D Cas: 12.45, 13.10, 16.35, 19.10, 19.35, 20.00, 23.00, 23.20 hs. 2D Sub: 16.10, 22.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.20, 15.00, 15.50, 15.50, 17.40, 19.00, 21.00, 22.10 hs. Sub: 18.15, 21.30 hs.

Showcase: 3D Cas: 12.30*, 12.50*, 15.45, 16.10, 19.05, 22.25 hs. 3D Sub: 19.30, 22.50 hs. 2D Cas: 12.15*, 13.30, 14.20, 15.00, 15.30, 17.50, 18.20, 18.50, 21.10, 21.40, 22.10 hs. 2D Sub: 12.00*, 12.40*, 15.15, 16.00, 17.00, 18.35, 19.20, 20.30, 21.55, 22.40 hs. (*Solo sáb y dom)

SONRÍE



Con Sosie Bacon y Kyle Gallner. Dir: Parker Finn. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 20.45, 23.10 hs

Hoyts: Cas: 17.10 hs.

Showcase: Cas: 14.35, 17.05, 19.45, 22.20 hs.

TADEO EL EXPLORADOR 3: LA LEYENDA DE LA MOMIA

Animación. Dir: Enrique Gato. ATP.

Cinépolis: Cas: 15.00, 17.00 hs

Showcase: Cas: *12.20, 14.40 hs. (*Solo sáb y dom)



UN CRIMEN ARGENTINO



Con Nicolás Francella y Darío Grandinetti. Dir: Lucas Combina. SAM 16 años.

Showcase: Cas: 22.00 hs.





Música

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Nick Schinder. El músico y cantante rosarino se presenta en formato solista. Hoy, a las 21 hs.



Mirna Manassero Trío. En formato acústico, el grupo ofrece un repertorio de música argentina y de otros países de Latinoamérica. Mañana, a las 21 hs.

Ana y La Otra. Quinteto rosarino que interpreta canciones propias. Jue 17, a las 21 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Rata Blanca. La banda de hard rock regresa a Rosario con un repaso por todos sus grandes éxitos. Sáb 26, a las 21.30 hs.



C. A. NEWELL'S OLD BOYS

Parque de la Independencia.

La Renga. Gira presentación de “Alejado de la red”, su décimo álbum de estudio. Sáb 19, a las 20 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Estado Mental Vol. 16. Ciclo de Música Urbana con shows en vivo de Straight Flush & Maldito Aerosol y Dj Secio. Jue 17, a las 21 hs.

Orquesta de Carlos Quilici con Cholo Montironi. Tangos clásicos y nuevas obras de Quilici y Montironi con la voz de Juan Iriarte. Vie 18, a las 21 hs.

CEC

Paseo de las artes 310.

Frankie Walker. El artista presenta su disco “Ser Mejor” junto a invitados y con una feria de emprendedores. Vie 18, a las 19 hs.

DISTRITO 7



Ovidio Lagos 790.

Antonio Tarragó Ros. Uno de los mayores exponentes del chamamé desembarca en Rosario para despedir el año en el ciclo Chamamé Club. Vie 18, a las 21 hs.

Mi amigo invencible. El sexteto inicia el último tramo 2022 de su "Gira de Oro". Jue 25, a las 21 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Mitologías. Obras instrumentales y conciertos de distintas culturas del mundo. Mañana, a las 20.30 hs.

Ahyre. El grupo salteño presenta su nuevo show. Vie 18, a las 20.30 hs.

Dios Salve a la Reina. La banda tributo a Queen presenta su mayor show en la historia para celebrar sus 20 años. Dom 20, a las 21 hs. Lun 21, a las 20 hs.

GALPÓN 11



Estevéz Boero 980.

Golden Boyz. La banda presenta su disco "Tesoros en la Tundra". Vie 18, a las 20 hs.



HIPÓDROMO DE ROSARIO

Parque Independencia.

Tini. Luego de dos años ausente a causa de la pandemia, Tini regresa a Rosario para poner fin a esta larga espera. Hoy, a las 21 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958

Roque Narvaja. El destacado músico presenta su último trabajo. Vie 18, a las 21 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Güemes 2985.

Bardero$. Vuelve a Rosario una de las bandas referentes de la Música Urbana Argentina. Vie 18, a las 20 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN



Mendoza 1085.

Gay Gay Guys + Salaón y La Místika. Doble presentación el marco del ciclo Mucha Data. Mañana, a las 21 hs.







Teatro

ARTEÓN

Sarmiento 778.



Olvidate del Matadero. Obra de Pablo Finamore y Claudio Martínez Bel que habla de la dialéctica entre la historia y las historias. Sáb 19, a las 21 hs.

ASTENGO



Mitre 754.

Les Luthiers. Presenta su nueva obra Más tropiezos de Mastropiero. Vie 18 y sáb 19, a las 21 hs. Dom 20, a las 20 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Be, una fantasía urbana. En una plaza debajo del puente hay gente que convive sin darse cuenta de la existencia de otros. Vie 18, a las 21 hs.



Super Dady. Un personal de Dady Brieva. Dom 20, a las 20 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Proyecto vestuarios. Obra de Javier Daulte con dirección de Romina Tamburello. Vestuario de Hombres: Vie 18 y 25, a las 21.30 hs. Vestuario de Mujeres: Sáb 19 y 26, a las 21.30 hs.



Jazz Dance Night. Show coreográfico de alumnos de danza jazz. Dom 4 y 18 de dic, a las 20 hs.

DEL RAYO



Salta 2991.

Trastorno. Versión libre sobre la obra "El pasado" de Florencio Sánchez. Dir: Hugo Cardozo. Vie 18 y sáb 19, a las 20.30 hs.



LA COMEDIA

Mitre 958.

Noche Salvaje. 5ª edición del Festival Internacional Argentino de Burlesque con la participación de una gran variedad de artistas internacionales. Sáb 19 y dom 20, a las 21 hs.



LA MORADA

San Martín 771.

La muerte del deseo. Unipersonal. Obra de teatro físico y danza. Vie 18, a las 21 hs.

NICASIO OROÑO

San Lorenzo 1055.



Afterglow. Obra de de S. Asher Gelman sobre tres hombres al desnudo en un acto sexual. Dir: Diego Ramos. Vie 18, a las 21 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

La número 19. Obra escrita y dirigida por Gustavo Medaglia, con Emilia Sánchez, Jorgelina Farioli y Javier Fernández. Hoy, a las 20.30 hs.