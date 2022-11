El Frente de Todos buscará esta semana que el Senado convierta en ley el Presupuesto 2023. Aunque la sesión aun no fue oficializada, fuentes parlamentarias confirmaron a PáginaI12 que la convocatoria de la Cámara alta será para este miércoles. El temario abarcará también la extensión de una serie de impuestos nacionales que vencen a fin de año, uno de los puntos que el ministro de Economía, Sergio Massa, incluyó en el cálculo de ingresos y egresos del Estado Nacional para el último año del mandato del presidente Alberto Fernández. El oficialismo cuenta con el respaldo de partidos provinciales para conseguir los votos necesarios para su aprobación. Mientras que el interbloque opositor de Juntos por el Cambio anticipó que no obstaculizará la sesión, al tiempo que –-como sucedió en Diputados— los senadores radicales que responden a sus gobernadores acompañarían el proyecto en la votación en general.

Todo está dentro de los plazos que se trazó el oficialismo en la Cámara alta. El oficialismo buscará transformar en ley el Presupuesto 2023, que prevé un gasto total de casi 29 billones de pesos para toda la administración; un aumento del 2 por ciento de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI); una reducción al 1,9 por ciento del déficit fiscal (por debajo de la meta de 2,5 impuesta por el FMI) y una inflación promedio del 60 por ciento.

Con un debate mucho más acotado que en la Cámara de Diputados, el FdT emitió dictamen de mayoría en el Senado el 3 de noviembre con los votos propios y del rionegrino Alberto Weretilneck. La única excepción dentro del oficialismo fue la del entrerriano Edgardo Kueider (FNyP-FdT), quien no firmó el dictamen y cuestionó la resolución de la Secretaría de Energía sobre tarifa diferencial eléctrica para las provincias del norte, que no incluye a Entre Ríos y otras provincias del centro del país. Anticipó que si eso conllevaba “alguna cuestión que se involucra en el Presupuesto”, no iba a acompañar el eventual artículo referido al tema.

El presidente de la comisión de Presupuesto, Ricardo Guerra (FdT La Rioja), justificó entonces la decisión del oficialismo al afirmar que los senadores que la integran pudieron participar activamente del debate en la Cámara baja, donde se dio lugar a cambios en el texto original y advirtió que no se aceptarán otras modificaciones para poder convertir el Presupuesto en ley antes que culmine el periodo de sesiones ordinarias que culmina el 30 de noviembre. Y fijó el término de dos semanas para llevar el debate al recinto del Senado.

El día anterior (2 de noviembre), habían desfilado por la comisión de Presupuesto los secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein; de Hacienda, Raúl Rigo; y de Finanzas, Eduardo Setti, que expusieron y contestaron preguntas a los senadores.

Aunque JxC no suscribió el dictamen y pidió sin éxito la presencia del propio Massa; de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, la oposición sostuvo que no iba a obstaculizar la sesión. El encargado de transmitir la postura que adoptará el interbloque macrista fue el vicepresidente de la comisión, el radical chaqueño Víctor Zimmermann.

En el oficialismo confían que en el Senado se repetirán los alineamientos que se dieron en la Cámara baja el 26 de octubre. Allí, la media sanción obtuvo 180 votos a favor, 22 en contra y 49 abstenciones. La iniciativa tuvo entonces el acompañamiento del FdT y de los oficialismo provinciales de Córdoba Federal, Frente de la Concordia Misionero y Juntos Somos Río Negro, que en el Senado tienen su representación a través de los senadores Alejandra Vigo, Magdalena Solari Quintana y Alberto Weretilneck, respectivamente.

Lo mismo podría suceder con JpC, que en la Cámara baja dividió su voto: mientras las dos bancadas radicales (UCR y Evolución) votaron a favor en general, el PRO sumó las 49 abstenciones de la votación, y el resto del interbloque con la CC a la cabeza lo hicieron en contra. Aunque en el Senado el interbloque opositor cuenta con 18 senadores de la UCR y 9 del PRO.

La bancada oficialista, temporalmente conducida por Anabel Fernández Sagasti ante la ausencia por enfermedad del formoseño José Mayans, también cuenta con el voto a favor de la aliada riojana Clara Vega.

El temario de la sesión también incluirá la discusión del proyecto de ley, aprobado hace dos meses en Diputados, que prorroga por cinco años la vigencia de los impuestos a las Ganancias, a los Débitos y Créditos Bancarios (conocido como Ley del Cheque); del Monotributo, el Capital de la Cooperativa y el adicional de Cigarrillo, que vencen a fines de 2022 y representan el 32 por ciento de la recaudación impositiva. La mayoría de ellos coparticipables con las provincias.