Sobre el final de una extensa entrevista televisiva, el expresidente Mauricio Macri opinó este lunes por la noche de lo que será el Mundial de Qatar 2022 y afirmó que Alemania es candidata a quedarse con el título "porque son una raza superior".

"Obviamente que está Brasil, con un Neymar que está mucho mejor, porque antes era una especie de traba para el equipo, porque no jugaba en equipo. Portugal tiene muy buenos jugadores, Francia tiene muy buenos jugadores, es el último campeón, y a Alemania nunca se la puede descartar porque... raza superior, siempre juegan hasta el final", dijo convencido, luego de analizar el presente de la selección argentina y de evaluar cuáles son los otros candidatos a quedarse con el trofeo.

La visión nazi de la "superioridad de la raza aria" y la inferioridad de las otras razas, especialmente los eslavos, los negros, los gitanos y los judios, se convirtió en la base de las políticas sociales una vez que Adolf Hitler llegó al poder en Alemania, siendo un factor importante en la invasión a Polonia y la Unión Soviética, dando como resultado el Holocausto y la muerte de millones de personas.

¿Se baja de la candidatura presidencial?

Antes, rechazó la posibilidad de ser candidato en las elecciones presidenciales de 2023 al señalar que en la actualidad está "para debatir ideas".

"No me gusta que me bajen ni que me pongan en ningún lado. Me siento cómodo tratando de alentar a muchos dirigentes valiosos en todos los niveles que están queriendo liderar en sus ciudades, provincias o en el país", precisó Macri.

Asimismo, el líder del PRO indicó: "El quién es importante, pero hoy estoy para debatir y profundizar ideas. Estoy haciendo un mayor aporte que salir a la cancha a decir que quiero ser candidato".