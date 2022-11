Un bloque de líderes regionales con siete expresidentes a la cabeza pidió la reconstrucción de la Unasur, la Unión de Naciones Sudamericanas creada en 2008 por Néstor Kirchner, Hugo Chavez y Lula da Silva en la pelea por el lugar del sur en la disputa global. Este uno de los primeros efectos de la victoria del petista y está dirigida a los doce presidentes de los países que integraron aquella invención. “A partir de enero del 2023 –dicen en la carta-- tendremos en todos los países más grandes, sin ninguna excepción, gobiernos partidarios de retomar y fortalecer los procesos de integración. Es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Juntos podemos hacer oír nuestra voz. Divididos nos invisibilizamos y no somos escuchados”. Esa es ahora la tarea, y el tiempo corre.

La carta lleva la firma de líderes de signo político distinto. Entre los expresidentes, firman Dilma Rouseff, Michele Bachelette y Ricardo Lagos por Chile, Ernesto Samper por Colombia, Eduardo Duhalde por Argentina; José Mujica por Uruguay y Rafael Correa por Ecuador. Esa señal bien amplia capaz de mostrar en una misma posición a Correa y Samper es parte de la estrategia del impulso, una señal de amplitud en línea con el esquema que le permitió a Lula llegar a Planalto y una muestra de la preocupación por los efectos de la escala bélica europea en la postpandemia, como dice una y otra vez el texto, que dejó como saldo más de 50 millones de nuevos pobres en el sur del continente, polarizacíon y acecho de desintegración de las democracias.

“Estimado presidente –comienza--: Somos un grupo de expresidentes, cancilleres, ministros, parlamentarios e intelectuales sudamericanos que buscamos aportar a los desafíos del tiempo presente. Nos anima la necesidad de dejar atrás una historia de sueños rotos, promesas incumplidas y oportunidades perdidas”. Tres años de pandemia que azotan al mundo, la guerra de Rusia con Ucrania y la agudización de la disputa entre China y los Estados Unidos han creado un nuevo escenario internacional, con la globalización en crisis, al igual que “las viejas formas de integración asimétrica” en “una especie de caos global en el cual asoma incluso el riesgo de una tragedia producida por el armamento nuclear”. En ese escenario, donde admiten, “se requiere una intervención urgente de los organismos multilaterales”, no hay nadie: “Hoy día (esos organismos) están desgraciadamente debilitados y son a menudo impotentes”. Por eso, el llamado a la reconstrucción que no es “melancólica” sino que implica autocríticas y amplitud ideológica: “Nos asiste la convicción que este cuadro desolador no es inexorable --dicen--. Nuestra región puede más. De a poco, el proceso de integración está reviviendo”.

La carta no es sólo un diagnóstico, tiene ejes programáticos, balance de lo que se hizo y lo que no se hizo bien. Estaba lista el día del ballotage en Brasil. Tiene detrás un intenso trabajo de investigación de más de seis meses. Entre sus impulsores está la mano del chileno Carlos Ominami; un texto final consensuado y elaborado a varias manos. Y entre las firmas, además de los siete exPresidentes, hay once de excancilleres, exministros, ex y actuales legisladores y académicos. Entre ellos, dos seres cercanos a Lula: el excanciller brasilero Celso Amorín y la propia Rouseff. Los destinatarios fueron Guillermo Lasso (Ecuador), Alberto Fernández (Argentina), Luis Arce (Bolivia), Lula da Silva (presidente electo de Brasil), Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colombia), Irfaan Ali (Guyana), Mario Abdo Benítez (Paraguay), Pedro Castillo (Perú), Luis Lacalle Pou (Uruguay), Chan Santokhi (Surinam) y Nicolás Maduro (Venezuela).

Actualmente, la Unasur sólo tiene a cinco de sus doce miembros originales. Entre 2018 y 2020 sufrió un desacople masivo producto del ascenso y boicot de los gobiernos de derecha que convirtieron al organismo en una estructura vacía. Siete miembros renunciaron y lo denunciaron. El primero fue Colombia. Bolivia llevó el caso a Naciones Unidas donde aún existe una instancia de discusión que ahora es una llave para toda esta movida: abrió la posibilidad de declarar la nulidad de esa salida y de las que siguieron, y será uno de los temas que entrarán en próximas discusiones.



El caso Brasil y Argentina es distinto. Tras la salida de Colombia, se fue Jair Bolsonaro y Mauricio Macri. Ambas salidas son reclamadas como inconstitucionales. La Unasur nació institucionalizada con un tratado de origen que aprobaron en tiempo récord de tres años todos los parlamentos de la región. No hay antecedentes de este tipo de logro meteórico. Por esa situación, Brasil y Argentina necesitaba acuerdo parlamentario para impulsar sus salidas. ¿Que pasó? No lo hicieron. Bolsonaro abandonó la Unasur con un decreto y Macri con una carta. En los dos casos, sin el Congreso. Eso alienta hoy la chance rápida de una reversión de salidas y retorno. Según un experto, Argentina y Brasil sólo necesitan voluntad política. En el caso de Lula, se lo da casi por descontado. Y si él avanza, es posible que lo haga Alberto Fernández, quien hasta ahora pudo hacerlo pero lo esquivó. Lula asume la presidencia el 1 de enero. Tiene un frente interno complicado, pero un viento externo como el impulso de la Unasur que podría oxigenarlo. Argentina entra en escenario electoral, por eso hay apuro. La ventana está abierta, pero nadie sabe hasta cuándo.

Destacados de la Carta:

América del sur: América del sur es la zona "más golpeada por la pandemia y la crisis económica y social que siguió" con un panorama donde, priman, “la fragilidad de las estructuras productivas” y “el debilitamiento de las instituciones democráticas y la fragmentación política que impide levantar una voz común frente a los asuntos globales”.

Democracia - Unasur: “Durante sus siete años de funcionamiento (…) son especialmente valorados sus esfuerzos en materia de manejo de crisis político-institucionales y destaca el funcionamiento del Consejo de Defensa”.

Críticas: Hubo ausencia de la dimensión económica, comercial y productiva y polarización. “El abuso del veto implícito en la regla del consenso en los procesos de toma de decisión, incluso para el nombramiento del secretario general, facilitaron la paralización y el intento por sustituirla por el llamado Foro para El Progreso de América del Sur (PROSUR) en el 2019” que no pasó “de ser un emprendimiento precario”, con “nulas capacidades operativas” convertida en institución fantasma.

Moneda común: La carta plantea pluralismo ideológico y agenda de trabajo sobre la soberanía estratégica en materia sanitaria; acuerdos ferroviarios y de energía y moneda: recuperación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). También se analiza monda común, que no es moneda única.