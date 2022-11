La Cámara de Diputados de Salta aprobó ayer con modificaciones y giró al Senado nuevamente en revisión el proyecto de ley que propone declarar de interés provincial el manejo del fuego, la prevención y la supresión de incendios forestales y rurales.

Como pasó en anteriores sesiones, también en esta hubo referencias a los incendios en el norte provincial, que en la Legislatura se dieron por finalizados, pero todavía siguen en la zona de Colonia Santa Rosa y Urundel. En el inicio de las sesión el presidente de la Cámara, Esteban Amat, anunció que hoy recibirán al secretario de Ambiente, Alejandro Aldazábal, y a la secretaria de Seguridad, Frida Fonseca.



La iniciativa de ley propone que el Poder Ejecutivo Provincial determinará la autoridad de aplicación de la Ley Nacional Nº 26.815, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental, en todo el territorio provincial.



Esta autoridad de aplicación tendrá como funciones: ejercer la representación ante el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), así como celebrar los convenios de cooperación necesarios para garantizar la prevención, definir las áreas de peligro, los niveles de priorización, las estructuras y medios necesarios para el control y extinción de los incendios forestales y rurales; organizar un sistema de detección, comunicación, alarma y despacho; implementar dispositivos de ataque inicial y ampliado en el combate de incendios; coordinar el soporte logístico, la sanidad y la seguridad de los operativos; promover la investigación de las causas de los incendios, entre otras.



Por otra parte, prevé que se deberá elaborar anualmente un Plan Provincial del Manejo de Fuego, que deberá contener la planificación de actividades específicas y la asignación de roles y funciones para la concreción de los objetivos de la Ley 26.815; las condiciones para la intervención en cada uno de los niveles de actuación; las medidas operativas de prevención, presupresión y supresión, de acuerdo con el grado de peligro de incendios; los métodos de cuantificación y la evaluación de siniestros.



También propone que se deberá establecer un Sistema Provincial y Regional de Alerta Temprana y Evaluación de Peligro de Incendios, en colaboración con otras jurisdicciones provinciales de la región, y tendrá que darle amplia difusión.



También establece los puntos fundamentales para la realización de una denuncia sobre este hecho y la autorización para que las tareas de extinción de incendios puedan llevarse adelante aún en ausencia del propietario, poseedor u ocupante.



Por otro lado, la normativa establece las situaciones en las cuales se brindará autorización para el uso del fuego y las sanciones e infracciones en casos de mal manejo.



En lo que respecta a los recursos de la autoridad de aplicación, establece que provendrán de los derechos adicionales, aforos por tareas de combate y control o cualquier otro ingreso derivado de la aplicación de normas de control de incendios, los recursos que se prevean para el control y combate de incendios forestales o rurales en el Presupuesto General de la Provincia; aportes y contribuciones; las rentas de los capitales aportados; donaciones y legados, o los recursos que la provincia o la Nación o destinen al manejo del fuego.

Una copia

La diputada Cristina Fiore (Capital, Ahora Salta) sostuvo que este proyecto es "de inerés de todos los legisladores", teniendo en cuenta los incendios en el norte provincial.

La legisladora cuestionó que los incendios hayan “llevado más de 120 días”, cuestionó también la gestión de recursos del gobernador Gustavo Sáenz, sostuvo que la provincia actuó con "indolencia" en el manejo del fuego y señaló que este año se registraron incendios en la misma cantidad de hectáreas que en los últimos 10 años en el territorio provincial.

También cuestionó el proyecto de ley, es casi “un copy y page de la ley nacional”, sostuvo. Recordó que la ley nacional de Presupuestos Mínimos nació a fines de noviembre de 2012 y entonces la provincia de Salta designó a la autoridad de aplicación de esa ley, que es Defensa Civil. Esa ley nacional “se aplica en todo el territorio de la Nación, no es que nos se aplica en la República de Salta”, ironizó. Entre otras coincidencias del texto de la norma nacional y el proyecto provincial, recordó que la norma nacional prevé un sistema de manejo del fuego y que el proyecto provincial dice lo mismo en su artículo 2.

El proyecto, autoría del los senadores Héctor Calabró y Dani Nolasco y del diputado Gustavo Pantaleón, fue aprobado con modificaciones y regresó al Senado nuevamente en revisión.

Biocombustibles y bioenergía

La Cámara dio media sanción ayer un proyecto de ley de promoción y desarrollo de la producción y el consumo de biocombustibles y bioenergía y de impulso de su aprovechamiento integral.

La diputada Patricia Hucena, presidenta de la comisión de Hacienda y Presupuesto, dijo que con esta iniciativa se busca crear un marco que regule la elaboración, el almacenaje, la comercialización y la mezcla de biocombustibles en todo el territorio salteño, como así también de los porcentajes de corte y mezcla obligatorios de los combustibles, y que de esta manera se brinda una herramienta al Ejecutivo Provincial para el desarrollo de los biocombustibles y su aprovechamiento integral.



La legisladora aseguró que de esta manera se están sentando las bases para cambiar la matriz energética de la provincia pasando de los combustibles fósiles a los renovables.



“El punto fundamental del proyecto es generar una ley marco para comenzar a incentivar y promocionar la producción local de biocombustibles para el consumo y atraer nuevas inversiones, por lo cual es poder ejecutivo deberá aprovechar programas al igual que los servicios de transporte en la provincia”, dijo Hucena.

Respuesta integral al VIH

La Cámara de Diputados también aprobó el proyecto de ley que establece normas complementarias a la Ley Nacional N° 27.675, de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis Virales, otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y Tuberculosis (TBC), en el ámbito de la provincia.



Al respecto, la diputada Laura Cartuccia destacó que que esta ley "dispone un abordaje integral desde la salud colectiva, con un enfoque de género y de derechos humanos, y busca brindar contención e información para derribar prejuicios y situaciones de discriminación”.



“La nueva normativa, que plantea un cambio de perspectiva y focaliza en lo social, cuenta con el apoyo de más de 200 instituciones y organización civiles, con el objetivo de mejorar la calidad de vida y prevenir muertes evitables”, indicó.



La norma propone que toda prueba para detectar esas patologías deberá ser voluntaria, gratuita, confidencial y universal.



Por otra parte, Cartuccia señaló que el proyecto de Ley “promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional, para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una pensión no contributiva de carácter vitalicio para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social”. Y prevé también la creación de un Observatorio Nacional sobre Estigma y Discriminación.

La Cámara también aprobó por unanimidad un proyecto de ley que propone adherir a la Ley Nacional 27.684, que instituye el día 23 de junio de cada año como Día Nacional del Síndrome de Dravet, una forma severa de epilepsia, considerada una enfermedad rara de origen genético.



El diputado Bernardo Biella, sostuvo que la adhesión es importante porque es necesario generar conciencia de la existencia de la epilepsia refractaria o la farmacorecistente, un síndrome que afecta a los pacientes durante toda la vida.