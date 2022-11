La Asamblea Universitaria aprobó la adecuación del estatuto de la Universidad Nacional de Salta a los convenios colectivos de trabajo docente y del personal de apoyo universitario (PAU). El debate continuará el próximo jueves a las 15.

"Se aprobó la idea general de que hay que adecuar el convenio colectivo de trabajo", explicó a Salta/12 el secretario gremial de Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (Adiunsa), Diego Maita. Sin embargo, se espera que siga tratándose lo específico respecto a esas adecuaciones en la próxima jornada.

"Lo que hoy se votó, en líneas generales, es que el estatuto adecúe las denominaciones de acuerdo a lo que dice nuestro convenio colectivo de trabajo", dijo Maita. Esto implica que se llame profesores a los auxiliares docentes, sean jefes de trabajos prácticos o ayudantes.

También explicó que hasta ahora existen diferencias entre "dos grupos"; por un lado, se les ha denominado profesores solo a los titulares, asociados y adjuntos, mientras que por otro lado, los auxiliares docentes no eran nombrados como profesores. "El convenio colectivo plantea la desaparición de esta brecha entre profesores y auxiliares", señaló Maita.

Sin embargo, dijo que en las elecciones el voto de lxs "profesores", titulares, asociados y adjuntos, tiene más peso que el de los auxiliares.

Profesores y auxiliares también conforman dos claustros universitarios separados y durante el debate surgió la propuesta de que sea uno solo. Aunque Maita consideró que "más allá ser un deseo de la representación gremial, quizá no se resuelva en esta asamblea y haya que construir consensos necesarios".

Durante el debate también se planteó la no realización de concursos docentes, "por el desfinanciamiento, cada vez se va achicando la cantidad de cargos. Se jubila un profesor y se crean dos auxiliares", señaló Maita. El sueldo del primero es mayor que el de los auxiliares. "Hoy el horizonte es jubilarse en esos cargos, no poder llegar a cargos más altos, porque no hay plata para crear esos cargos. Se traba el ascenso, porque no hay concurso", explicó.

Maita es auxiliar, "concursé la última vez en el 2006, no se abrió ninguna posibilidad de un cargo mayor", sostuvo.



También se modificó lo que atañe a la carrera docente, ya que antes lxs docentes ingresaban al cargo por concurso público regular, luego tenían que ganar un segundo concurso y recién podían aspirar a la permanencia, para luego rendir las evaluaciones periódicas de desempeño. "El convenio colectivo cambia eso y baja el requisito, en vez de dos concursos, con uno ya estás en carrera académica, y las evaluaciones serán cada 5 años según se votó ahora, en el convenio colectivo se plantea un mínimo de 4 años", explicó.

"Estamos conformes a medias, es un paso adelante, entendemos que quedan varios puntos del convenio colectivo que hay que adecuar al estatuto", manifestó Maita. También consideró que otros aspectos deberán seguir abordándose en las paritarias docentes y en futuras asambleas.

Señaló que falta revisar lo que respecta a "Derechos y obligaciones", porque no hay un régimen claro y cada facultad tiene disposiciones internas que se deben homologar, "que aparezcan normativas claras, que a veces en lo cotidiano generan dificultades".

También dijo que está pendiente el derecho al voto de los docentes interinos, "no votan hoy. Está pendiente y en el orden del día, quedó a medio tratar", sostuvo.

"En general, hay que destacar que haya habido una Asamblea, es sumamente importante, y devuelve parte de la vida democrática que estuvo ausente mucho tiempo", manifestó Maita.



En tanto, la secretaria general de Asociación de Personal de Apoyo Universitario, Stella Mimessi, destacó que durante la jornada asamblearia se puso en debate el capítulo del estatuto que tiene que ver con el estamento no docente. "Logramos adecuar(lo) a nuestro convenio colectivo de trabajo. En este sentido se pudo reelaborar la redacción de los artículos, que tiene que ver con ponderar nuestro convenio colectivo, poner en valor la profesionalización de los no docentes, como así también la inclusión en la parte de investigación y de extensión dentro del sistema universitario", indicó.

Mimessi mencionó que aún queda "una batalla" y es la de aumentar la representación en el sistema de cogobierno en el Consejo Superior. "Es una discusión que se viene a continuación en la asamblea universitaria", manifestó.

También se refirió a la Asamblea: "Como ciudadanos de esta Universidad es algo muy importante, lo vivimos con mucha emoción y alegría, creo que es el mejor mensaje democratizador que tenemos", sostuvo, al tiempo que valoró la posibilidad de "rediscutir, repensarnos como sujetos universitarios y a nuestra propia Universidad".

Los IEM reclaman ciudadanía universitaria

Los Institutos de Educación Media de Capital y Tartagal pidieron "la ciudadanía universitaria". Maita explicó que este tema se trataría en la próxima jornada de la asamblea, ya que fue propuesto sobre tablas.

Durante la jornada se le dio la palabra al director del IEM en Capital, Julio Paz. "La ampliación de la democracia le hace bien a toda la comunidad. Como parte de la Universidad compartimos esa felicidad", señaló respecto a la Asamblea Universitaria y la votación que se realizó el lunes.

Paz recordó que el IEM surgió con la democracia, "tiene 38 años de existencia. Creo yo que eso que era antes un proyecto es una institución que ha demostrado la calidad educativa, que forma parte de la universidad", expresó.

"La solicitud es que seamos parte de la Universidad como ciudadanos plenos de derecho", sostuvo. Pidió que profesores y auxiliares regulares voten en la eleccion de rector y vicerrector, y que los directores de los institutos de educación media formen parte del Consejo Superior de la Universidad.

Por su parte, el director del Instituto de Educación Media de Tartagal, Ricardo Burgos, destacó que la Asamblea implica mayor democracia y permita la participación. Pidió en ese marco "la representación en el consejo superior de la UNSa". También destacó que el personal de apoyo universitario puede elegir y votar al rector. Sin embargo, docentes y auxiliares regulares de los IEM no lo pueden hacer. "Nos dieron la posiblidad de poner en cuestión el pedido que estamos haciendo", sostuvo.