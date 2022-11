Las familias de Magaldi y Benteveo movilizaron frente a la sede de Gobernación en reclamo de tierra y vivienda digna. "Hace un año estamos con un acta firmada que nos dice que podemos trasladarnos a terrenos con servicios como luz, agua, cloacas. Pero el Estado sigue sin responder", señalaron. "Nos tenemos que hacer ver. Hay familias que perdieron sus pocas cosas con las lluvias. No aguantamos más estar viviendo así", se quejó Antonella Salinas, una de las vecinas. La abogada Celina Tidoni agregó que "hay un compromiso del Estado para estas 140 familias, que se les entregue un terreno, pero el gobierno no viene realizando las obras y esto retrasa y empeora las condiciones de vida y tendrán que atravesar el verano en estas condiciones". En un comunicado, agregaron: "El Estado nos obliga a cortar una calle, a hacer un acampe, porque están incumpliendo desde la provincia con el acuerdo pactado. Nuestro derecho es la lucha, por nuestros hijos seguiremos de pie, reclamando". Y sumaron: "Es responsabilidad del Estado y los gobiernos que vivamos bajo agua cada vez que llueve, que no tengamos condiciones dignas para vivir. Están faltando a un derecho humano elemental que deberían cumplir con todas las familias, más aún quiénes no tenemos ingresos. Una vez más exigimos que respondan a nuestro reclamo de tierra y vivienda. Que de manera urgente se pongan en pie las obras para poder trasladarnos".