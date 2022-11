Desde Santa Fe

El ministro de Economía Walter Agosto se llevó ayer de la Cámara de Diputados el compromiso político de que el presupuesto 2023 será aprobado antes de fin de año. ¿Qué cambió con respecto al de 2022, que el bloque del ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y sus aliados de la derecha cajonearon durante meses y recién se aprobó el 10 de marzo? “Hay contextos políticos y económicos, este es otro contexto, así que la perspectiva de avanzar en la sanción de la ley es favorable”, respondió Agosto. El último presupuesto del gobierno de Omar Perotti es por una cifra inédita: un billón 800 mil millones de pesos de recursos, un poco menos de gastos y un superávit de 2.100 millones. El Senado lo aprobó el 19 de octubre –por unanimidad en general y con escasa disidencia de los radicales en la votación en particular-, así que ayer el jefe del equipo económico abrió una negociación con los diputados del arco opositor que seguirá esta semana y la que viene en la Casa Gris, pero la voluntad de acordar quedó a la vista en ambas partes. “Un ambiente de cooperación”, lo llamó el jefe del equipo económico.

Agosto abrió a la mañana la jornada política en la Legislatura, donde informó sobre el presupuesto 2023 y la ley tributaria al presidente de la Cámara de Diputados Pablo Farías, a los jefes de bloques y a la comisión de Presupuesto y Hacienda. En las fotos, todos posaron sonrientes.

“Una reunión extensa” de más de dos horas, la calificó el ministro. “Hicimos un informe completo de la situación de las finanzas públicas. Santa Fe tiene equilibrio fiscal, una deuda relativamente baja con respecto al resto de las provincias y ejecuta un conjunto de políticas públicas de mucho impacto para los santafesinos y santafesinas, que es lo que trata de financiar el presupuesto 2023”, explicó.

-¿Advirtió un consenso de los diputados? –le preguntaron.

-Si, la verdad sí. Hay un ambiente de cooperación. Los legisladores plantearon algunas inquietudes y seguiremos conversando –dijo Agosto. Y ahí señaló cuáles serán los puntos del acuerdo político que negociará con los opositores:

*“El Plan Incluir.

*“El programa de Obras Menores.

*“El financiamiento para municipios y comunas.

*Y que la coparticipación del impuesto inmobiliario a municipios y comunas que en 2022 aumentó del 50% al 60% pueda continuar en 2023. “Es uno de los temas que los diputados plantearon en la reunión. Lo vamos a conversar. El año pasado se acordó como esquema transitorio (el incremento de diez puntos en la coparticipación). La intención de los legisladores es que siga un año más. Es un tema que va a ser parte de las conversaciones en esta semana y la que viene. Tenemos unos días más para trabajar en pos de que el presupuesto sea sancionado antes de fin de año”, informó Agosto.

Lo que mejoró el clima político en la Legislatura es la transferencia a municipios y comunas de parte de los 151.873 millones de pesos en títulos públicos que el gobierno de Perotti cobró por la deuda de la Nación, el 17 de octubre. Dos días antes de que el Senado sancionara el presupuesto 2023.

Cuando le preguntaron por la deuda histórica, Agosto anunció como se reparten los fondos con los gobiernos locales, sin distinción de signos políticos. “Hasta hoy (por ayer) se han transferido a 350 municipios y comunas los títulos públicos que la provincia percibió en su momento en la proporción que les corresponde por la coparticipación. Lo que se habló sobre este tema durante tanto tiempo y que veíamos un poco lejano y distante, bueno ahora ya es una realidad, no solo para la provincia, sino también para los municipios y comunas”, enfatizó.

-¿Que cambió en el presupuesto 2023?. El de 2022 fue cajoneado varios meses por el bloque de Pullaro y recién se aprobó el 10 de marzo.

-Hay contextos políticos y económicos, este es otro contexto, así que las perspectivas para avanzar en la sanción de la ley son favorables –contestó Agosto. “Desde el Ministerio de Economía, estamos a disposición. Incluso, le entregué al presidente de la Cámara un informe que responde todas las preguntas que me habían planteado. Así que también hemos cumplido con ese requerimiento de información”.

-Una de las críticas que se le hace al gobierno es la baja ejecución del presupuesto.

-Hay una situación logística que no se puede obviar y va más allá del fenómeno inflacionario. Lo que entorpece (la ejecución) es la falta de insumos, como el gasoil a granel, el asfalto, insumos tecnológicos, aluminio, luminarias. En las licitaciones, muchas veces no hay oferentes y en otras, los precios son totalmente desmedidos que a criterio de la provincia no podemos convalidar. Y esto eso genera un retraso en los trámites. Pero si uno analiza la ejecución presupuestaria de los gastos de capital (las inversiones), Santa Fe está en la media nacional porque este no es sólo un problema de una provincia sino del país. Incluso, los municipios y comunas también tienen el mismo problema de un nivel de ejecución presupuestaria muy complicado. El proceso inflacionario genera ruidos, se pierden los precios de referencia, entonces eso ralentiza la ejecución de determinados proyectos –concluyó Agosto.