Bladimir López tenía 16 años, jugaba al fútbol y era bueno en matemáticas. El martes pasado iba en bicicleta por la bicisenda que lleva a su barrio, Cabín 9, en Pérez, cuando fue atropellado en el marco de una picada que corrían dos vehículos. El adolescente murió en el lugar. En medio del dolor y el reclamo de justicia de su familia, ayer desde Fiscalía indicaron que un hombre de 37 años quedó detenido y que otro conductor está siendo buscado. El fiscal Walter Jurado llevará al arrestado a audiencia imputativa, en las próximas horas, por el delito de homicidio culposo con dolo eventual. "Fue un asesinato", denunció la familia del chico.



Demis David F., es por ahora el único identificado en el episodio de prueba de velocidad que terminó con la vida del joven, pasadas las 17.15 del martes, en la avenida Ingeniero Lifschitz, entre la ruta 14 y Cabín 9. Ante las evidencias que dan cuenta de las circunstancias en las que ocurrió la muerte, la Unidad de Siniestros Viales y Delitos Culposos de Ministerio Público de la Acusación pidió colaboración, mediante un comunicado, para identificar al automovilista que iba al volante de un Suzuki Swift blanco, quien se presume que corría una picada con el Ford Escort, que manejaba F.

Según los datos que surgen de la investigación fiscal, el auto del detenido transitaba " a alta velocidad" por un lugar que estaba "bien señalizado y con doble línea amarilla". En esa circunstancia, intentó sobrepasar al otro auto, cuando "se encontró con otros vehículos que venían de frente y para no colisionar con los mismos invadió la ciclovía por donde circulaba correctamente la víctima". Desde el MPA indicaron que la imputación será entre hoy y mañana.

En tanto, algunos testimonios y resultados de pericias dieron cuenta que el auto que venía adelante del Escort del detenido fue parte -según la línea investigativa- de la prueba de velocidad no autorizada. "Este auto se dio a la fuga después del siniestro, por eso solicitamos a toda persona que pueda aportar algún dato para identificar al conductor y al vehículo", indicaron desde el MPA. Quienes tengan datos podrán dirigirse a la unidad ubicada en Virasoro 1192 o comunicarse a la dirección de correo electrónico del fiscal interviniente, [email protected] o redes sociales de la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción.

La familia del joven no sale del dolor. "Pedimos justicia. A mí me mataron en vida, y si hoy estoy fuerte es por mi señora, porque es lo único que me queda. No tengo palabras. Estoy avasallado", alcanzó a decir Luis López, en Canal 3. El chico, cursaba el tercer año en la Escuela Secundaria Sor María Josefa Rossello, del barrio Godoy. También jugó al fútbol en el club Mitre.