La Justicia ordenó la prisión preventiva de Rodrigo Alejandro Valor, en el marco de la investigación por la amenaza dirigida "a todos los medios de Rosario", cometida en octubre pasado mediante un texto escrito en un trozo de tela que apareció colgado en la reja exterior de Canal 5. Además, se le atribuyó una amenaza cometida dos días antes, mediante redes sociales, cuando dejó un primer mensaje intimidatorio en el Facebook del canal. El joven de 22 años está detenido desde el lunes, cuando fue arrestado en Villa Gobernador Gálvez por orden de los fiscales Franco Carbone y Federico Rébola. Según indicaron, "hay indicios y elementos de que fue quien confeccionó" la bandera.

"A todos los medios de Rosario: Dejen de ensuciar y condenar a los pibe con la lengua porque vamos a matar periodistas. Con la mafia no se jode. Si no, caravana con El Noba". El mensaje con letras rojas, sobre un lienzo blanco y con el dibujo de un ataúd, fue encontrado en el predio de Telefé Rosario, el 11 de octubre pasado. La investigación fiscal ligó esa amenaza con un mensaje que llegó dos días antes por redes sociales al canal: "Sino largan a Dylan se va a pudrir y vamos a matar a todo nosotro no jodemo", decía el texto registrado el 9 de octubre, a las 18.54, "a sabiendas que dicha amenaza (atento a la cuenta donde fue remitida) llegaría a conocimiento de la fiscal y el juez que habían intervenido en una audiencia imputativa y de prisión preventiva donde se atribuyó a D. C. (en relación a Dylan Cantero) y a otras 28 personas ser miembro en una asociación Ilícita", realizada entre el 29 y 30 de septiembre. Desde Fiscalía recordaron que el miércoles 5 de octubre se dispuso la prisión preventiva de Dylan y las demás personas.

Asimismo, se le atribuyó "haberse apersonado a las inmediaciones de Telefé Rosario, momentos antes de las 7.30 del 11 de octubre y haber dejado colgando de las rejas perimetrales del lugar el cartel amenazante". Por ambos hechos, le achacaron los delitos de "coacciones agravadas con el propósito de obtener alguna medida o concesión por parte de los miembros del poder judicial de la provincia, en carácter de autor; y amenazas coactivas calificadas por ser anónimas".

El juez Pablo Pinto, quien dictó la prisión preventiva del imputado, hizo referencia a hechos de amenazas anteriores y, en ese sentido, "destacó la gravedad, no solo en lo que hace a miembros del Poder Judicial sino también al periodismo local que se vio afectado con esto", indicó el fiscal Carbone. "La hipótesis principal que tenemos es que buscan intimidar, no solo a fiscales, a jueces, sino también al periodismo para que no pueda ejercer su trabajo con la libertad que debe hacerlo", dijo. Y agregó: "Seguimos trabajando en el qué hay detrás de estas amenazas y de la persona que llevamos a audiencia, en ese sentido hay medidas que se están realizando en reserva".