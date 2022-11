La banda estadounidense Trivium regresa a la Argentina y realizará una presentación el 15 de diciembre en el barrio porteño de Chacarita en el marco del sideshow del Knotfest Roadshow. El anuncio llega luego de que se agotaran las entradas para los recitales del 8 y 13 de diciembre del festival, que estarán encabezados por Slipknot y Judas Priest.

¡El pueblo argentino ha hablado! Debido a la loca demanda del público, volvemos. Esto se venderá muy rápido. ¡Compren ahora!”, escribió Matt Heafy, guitarrista y vocalista de la banda, en un posteo de Twitter.

Desde la organización, precisaron que el show se realizará el 15 de diciembre en el C Complejo Art Media del barrio porteño de Chacarita, situado en la avenida Corrientes al 6271. Las entradas ya están a la venta en la página Passline y se pueden conseguir a un valor de preventa de $8.500 (+1.275 por cargo de servicio) cada una.

En el recital, el grupo de Florida presentará In the Court of the Dragon, su último disco, lanzado el 8 de octubre de 2021. Además, la banda—que comenzó su camino en 1999 y vendió más de un millón de álbumes en todo el mundo—hará un recorrido por su emblemática discografía.

Knotfest Roadshow 2022 en el Movistar Arena de Buenos Aires

Los shows del 8 y 13 de diciembre del Knotfest Roadshow 2022 se realizarán en el Movistar Arena de Buenos Aires. Las entradas salieron a la venta el 25 de agosto y se agotaron en menos de 24 horas.

Los estadounidenses Slipknot, banda integrada en la actualidad por Corey Taylor, Craig Jones, Jim Root, Mick Thomson, Shawn Crahan y Sid Wilson, abrirá el festival el 8 de diciembre, en la previa del lanzamiento de su nuevo disco “The End, So Far”. Mientras que el grupo británico Judas Priest cerrará el 15 de diciembre.

¿Qué es el Knotfest?

El Knotfest es un festival de música de heavy metal creado en 2012 por el grupo estadounidense multiplatino Slipknot con la intención de expandir el género.

En lo que va del 2022, ya se realizaron ediciones en Estados Unidos, Canadá, Alemania y Finlandia. Y aún tienen fechas programadas en Colombia, Chile, Brasil y Argentina.