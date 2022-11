Carlos Alberto García López fue uno de los guitarristas más grandes del rock nacional. Formó parte de grupos notables como La Torre, Zas y luego, durante más de una década, se desempeñó como la guitarra principal de Charly García. Además participó en discos emblemáticos del rock nacional como Del 63, y Enemigos Íntimos de Fito Páez, Detectives de Fabiana Cantilo, Solos en América de Miguel Mateos, Filosofía Barata y Zapatos de Goma, y Say No More de Charly García, entre varios más. Recorrió el mundo esparciendo su música y supo consolidar cuatro discos solistas.

Carlos nació un 9 de noviembre de 1958 en una casa repleta de música en el barrio porteño de Floresta. Manuel, su padre, de nombre artístico Paul Da Cruz, tenía una banda de musica tropical, su hermano mayor Antonio tocaba el bajo y su hermana menor Raquel bailaba y cantaba. Según él mismo una vez contó, en su casa se escuchaba de todo, jazz, salsa, tango, folclore, y por supuesto, él aportaba el rock. Desde muy chico convirtió la pasión en trabajo, y con su banda Cronos teloneó a la ya consagrada Pappo´s Blues con solo 15 años. Poco más de 5 años después se incorporó a La Torre, banda de Patricia Sosa y Oscar Mediavilla y entonces el camino profesional se consolidó. Para mediados de los años 80 se sumó a la banda de Miguel Mateos (Zas) y con ella recorrió toda latinoamérica, “El negro” destacaba por su talento en un grupo que se había catapultado y que le daría a Mateos su máximo pico de popularidad.

Manuel García López (Paul Da Cruz)

Aunque parecía que después de semejante suceso no podía venir algo que lo superara, fue convocado por Charly García para participar en varios discos y para ser su guitarra principal en un elenco estable que Charly preparaba para romper todos los esquemas del rock; y como si fuese normal saltar de un éxito a otro, García López se sumó. En esta etapa encontró un nivel de exposición mucho mayor y con su carisma tanto en el escenario como debajo logró conquistar al público del rock y también a sus colegas.



Tras esta experiencia, tomó la decisión de sacar su primer disco solista al cual tituló Da Cruz, en homenaje a su padre. El segundo disco, Números Rojos, vería la luz poco más de diez años después; luego en 2010, Esta Vez Invita el Negro y en 2013 Frenesí. Ese mismo año se promulgaba la Ley 26.852 y con su banda la García López Band estuvo a cargo del cierre musical del festejo de la comunidad afroargentina organizada, justo el día anterior a su cumpleaños, sobre ese evento dijo una vez: "...Ya era hora. Fue en Parque Lezama, un lugar muy groso para nosotros, mucha historia. Éramos muchos los negros, de acá, de allá. eso estuvo bueno. Quiero eso. ¡La próxima tiene que ser en Plaza de Mayo!".

Portada del último trabajo de la García López Band

Esa conciencia negra la llevaba a flor de piel, ese mismo año, luego de participar en la campaña RAP CONTRA EL RACISMO dijo: “La música llega a las personas de otra manera, despierta cosas que capaz de otra forma la gente no lo piensa”.

El 27 de septiembre del 2014 Carlos “El Negro” García López tuvo un accidente automovilístico en la ruta 76. Volvía de grabar un videoclip para su álbum Frenesí con Ricardo Iorio. El paso a la inmortalidad de este enorme artista nos deja un vacío imposible de llenar y gran cantidad de anécdotas, frases, enseñanzas y música por disfrutar. Siempre presente con su arte y con su activismo, más que nunca en noviembre, su mes, nuestro mes.

Homenaje

Ricardo Iorio donó un monolito, obra de Jorge Rudolfo Marsch que se ubicó en el lugar exacto del accidente cerca del acceso a Tornquist sobre la ruta 76, en la Provincia de Buenos Aires. Este se emplazó un año después del accidente en un acto homenaje que condujo el cantante.

Imagen www.charlygarcia.com.ar