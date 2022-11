El 2° Encuentro Nacional de la Comunidad Afroargentina, realizado el pasado 7 y 8 de noviembre en las instalaciones de la Universidad de Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), contó con representantes de organizaciones de Buenos Aires, C.A.B.A., Córdoba, Chaco, Entre Ríos, La Pampa, Mendoza, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Durante dos intensas jornadas de trabajo, delegaciones de distintas provincias debatieron en mesas de diálogo organizadas temáticamente bajo los ejes: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo. El Encuentro Nacional no solo es un espacio de reunión y reflexión para la comunidad organizada, sino que como principal función tiene la de proponerle al Estado la implementación de políticas públicas. Para ello se elaboraran las “Memorias del Encuentro” y una declaración final a cargo de las propias organizaciones de la sociedad civil, donde plasman la hoja de ruta de las políticas a seguir en pos del reconocimiento histórico de la comunidad afroargentina, así también como el bienestar presente y futuro. En la Declaración de Paraná 2021, sede del primer Encuentro Nacional así lo expresa:

“Afirmamos una vez más nuestra ancestral búsqueda por la libertad, por la justicia, por la paz y los derechos humanos. Así como nos organizamos a lo largo de nuestra historia en Cofradías, Naciones y Sociedades de Socorro Mutuo, damos un paso más en este camino que supimos construir protagonizando la formulación y puesta en práctica de políticas públicas. Ponemos en alto nuestra identidad con orgullo y avanzamos en la conformación de un presente y un futuro de lucha contra el racismo.”

En el Encuentro Nacional 2021 vale recordar las participaciones destacadas de la actual Vicepresidente de Colombia y liderasa afrocolombiana Francia Márquez; el Dr. Agustín Lao-Montes, referente intelectual afropuertorriqueño experto en afrorreparaciones; y la participación virtual, desde Roma, de María Fernanda Silva, Embajadora argentina ante la Santa Sede y personalidad destacada de la comunidad afroargentina. Al igual que en la primera edición hubo invitados internacionales. En esta ocasión disertó en la conferencia internacional, “Avances del pueblo afroboliviano”, Wendy Pérez Salinas, Directora General del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización “Ana María Romero” (SEPMUD) del Estado Plurinacional de Bolivia, compartiendo la experiencia de nuestro país hermano en cuanto a la implementación de políticas de estado dirigidas a las mujeres en general y a las afrodescendientes en particular.

Afiche oficial del Segundo Encuentro Nacional de la Comunidad Afroargentina.

NegrX recogió algunos testimonios de activistas de distintas provincias sobre la experiencia, como Guadalupe Lemos, afromendocina: “Del encuentro me quedó muy marcado, y que lo reforcé con lo que dijo Wendy Pérez, que es la comunidad lo que impulsa a generar cambios. Esa idea de comunidad, reforzada con discusiones más políticas, es de lo más desafiante e interesante, (...) seguir por ese camino para poder encontrarnos y poder generar los cambios en la Argentina que tanto queremos, haciéndonos eco de la lucha contra la extranjerización; son las tierras a las que seguimos aportando y construyendo, con nuestras identidades y diversidades.” En el mismo sentido Sebastián Leyes, de la agrupación Patagonia Afroargentina señaló: “El encuentro fue algo sumamente positivo para mi en lo personal ya que por primera vez me reuní masivamente con gente de mi comunidad, con las mismas raíces que yo, con las mismas expectativas y las mismas ganas de reconocerse (...). Este camino que estamos recorriendo hacia nuestros objetivos como comunidad lo tenemos que hacer juntos y eso no es una opción, ya que de otra manera sería sumamente difícil cumplirlos.”



Por otro lado, el Secretario General de la Diáspora Africana de la Argentina (DIAFAR), Nicolás Parodi, manifestó: “es muy importante que por segundo año consecutivo se convoque a las organizaciones afroargentinas para proponer políticas públicas. Además de ser un reconocimiento por parte del Estado, que no nos siga negando, invisibilizando y extranjerizando, se rompe con la vieja lógica de llevar adelante actividades que no se continúan en el tiempo y que no cuentan con el apoyo de la comunidad”.

Finalmente, Marina Crespo, coordinadora de la Agrupación Entre Afros, resaltó, en conversación con NegrX, el carácter federal del Encuentro: “Me pareció muy importante lo que se expresó en relación a la necesidad de que el Padrón de organizaciones afroargentinas sean conocidos por los diferentes organismos oficiales del país. En dos días pudimos llegar a conclusiones sumamente importantes, de cara hacia el futuro, para fortalecer la Federación Nacional de Organizaciones Afroargentinas”.



Alberto Croce, Miriam Lewin, Federico Pita, Victoria Donda y Salome Grunblatt, en la Mesa de cierre del Segundo Encuentro Nacional de la Comunidad Afroargentina. Foto: Nicolás Parodi

En el acto de cierre estuvo presente Victoria Donda, Titular de INADI, quien expresó desde su rol: “Necesitamos abandonar la matriz racista del Estado heredado de la colonia que invisibiliza a la comunidad afrodescendiente: por eso impulsamos está política pública que tiene una continuidad”. Y cerró su intervención refiriendo que “Es necesario que el Estado proponga políticas para reconocer a la comunidad afrodescendiente y disputar la distribución de la riqueza: esa es la discusión que tenemos que salir a dar.”

Por su parte, Federico Pita, Director de la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina, presentó el cierre enfatizando que “Una verdadera política antirracista no es solo aquella que tiene como destinataria a la comunidad afroargentina, sino es aquella que tiene como protagonistas y hacedores a sus representantes. Es por eso que la presencia y participación de los líderes y lideresas de la comunidad de todo el país nos permite decir que estamos en el camino de la reparación y la justicia racial”.

También estuvieron presentes Salome Grunblatt, Directora de Equidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual; y Alberto Croce, Director Nacional de articulación con la sociedad civil del Ministerio de Educación de la Nación.