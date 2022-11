El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, generó sorpresa este sábado cuando intentó mostrar su empatía con los grupos marginados al decir a periodistas en Qatar que se siente "gay" y como "un trabajador inmigrante".

El suizo abrió la tradicional conferencia de prensa previa al Mundial con un largo monólogo en el que arremetió contra los críticos de la organización del torneo por el historial de Derechos Humanos del país.

"Hoy me siento qatarí. Hoy me siento árabe. Hoy me siento africano. Hoy me siento gay. Hoy me siento discapacitado. Hoy me siento (como) un vagabundo. Hoy me siento (como) un trabajador migrante", señaló. "Me siento todo esto porque lo que veo (...) me lleva a mi historia personal", agregó.

A continuación, Infantino detalló que había crecido como hijo de trabajadores inmigrantes en Suiza y que había sido acosado por su acento y por ser pelirrojo y pecoso. "Por supuesto, no soy qatarí, no soy árabe, no soy africano, no soy gay, no soy discapacitado (...) Pero lo siento así, porque sé lo que significa ser discriminado, ser acosado, como extranjero en un país extranjero".

Los derechos del colectivo LGBT han sido una piedra de toque para los críticos del torneo, ya que las relaciones entre personas del mismo sexo son ilegales y se castigan con hasta tres años de cárcel en Qatar.