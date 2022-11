La revista TIME escogió este domingo como mejor disco del año a "Un Verano Sin Ti", del artista puertorriqueño Bad Bunny, al subrayar que "ningún otro álbum tuvo tanto atractivo universal" este año.

"Ningún otro álbum tuvo tanto atractivo universal (y, seamos sinceros, adoración) este año como Un Verano Sin Ti, el glorioso cuarto álbum de estudio en solitario de Bad Bunny", indicó la revista.

La reconocida publicación lo describió como "un álbum sobre el desamor, sí, pero también una auténtica carta de amor a su tierra natal, Puerto Rico, y un homenaje sonoro a la diáspora caribeña".

"Impulsado por los estilos musicales del Caribe, que van desde el reggaetón y el dembow hasta el merengue y la cumbia, y reforzado por elementos de dance hall y techno, Benito (Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila) arraiga firmemente el álbum en lo más personal, extrayendo las experiencias universales del amor, la pérdida y el placer supremo de estar vivo", agregó el artículo.

Asimismo, sentenció que es un proyecto "excepcional que desafía los géneros, es intergeneracional y rompedor".

Compuesto por 23 canciones, el álbum de Bad Bunny cuenta con numerosas colaboraciones: "Tarot" junto a Jhayco, "Party" con Rauw Alejandro, "Me Porto Bonito" con Chencho Corleone, "La Corriente" junto a Tony Dize, "Andrea" junto a Buscabulla, "Otro Atardecer" con el grupo The Marías y "Ojitos Lindos" con los colombianos Bomba Estéreo.

"Un Verano Sin Ti" es el quinto álbum en solitario de Bad Bunny, después de "X 100pre" (2018), "YHLQMDLG" (2020), "Las Que No Iban a Salir" (2020) y "El Último Tour Del Mundo" (2020).

Bad Bunny hace historia en los Grammy

Bad Bunny logró hacer historia en los Grammy con "Un Verano Sin Ti", el primer disco cantado totalmente en español que compite en la categoría “Álbum del año”, inaugurada en 1959. Los premios serán entregados el próximo 5 de febrero de 2023.

En la historia de los Grammy, otros artistas latinos como José Feliciano, Antônio Carlos Jobim, João Gilberto y Carlos Santana llegaron a ser nominados a “Álbum del año”, pero el puertorriqueño, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, es el primero que lo consigue con un disco cantado en su totalidad en español.

Comparte la nómina con ABBA por "Voyage", con Adele por "30", con Mary J. Blige por “Good Morning Gorgeous”, con Brandi Carlile por “In These Silent Days”; con Coldplay por “Music of the Spheres”, con Kendrick Lamar por “Mr. Morale & the Big Steppers”, con Lizzo por “Special”, con Harry Styles por “Harry’s House” y con Beyoncé por “Renaissance”.

Además de su nominación a “Álbum del año”, Bad Bunny obtuvo nominaciones en las categorías de “Mejor interpretación pop solista” y “Mejor álbum de música urbana”.

Durante su trayectoria, Bad Bunny ha sido nominado previamente a seis premios Grammy, y ganó dos de ellos. En 2021 ganó el galardón por mejor álbum de música urbana por “El Último Tour del Mundo”, y en 2020 el de mejor álbum de pop latino o urbano por “Yhlqmdlg”.

