Gabriel Heinze quiere iniciar la pretemporada en Newell’s el próximo lunes y para eso la dirigencia afronta una semana decisiva en las gestiones, tanto por refuerzos como por la desvinculación de jugadores que no tendrá en consideración el nuevo entrenador leproso. Se espera acuerdos en las próximas horas para lograr la llegada del defensor Guillermo Ortiz y el volante Facundo Kruspzky, y se mantienen conversaciones por Lucas Castro y Julián Palacios. Armando Méndez y Julián Fernández no seguirán en el club.

Entre los jugadores que tienen contrato con Newell’s y Heinze no los sumará al plantel están Armando Méndez y Julián Fernández. Ambos tienen vínculo vigente con el club y en el caso del volante hace pocos meses que acordó su extensión por dos temporadas. Y para ellos al entidad busca negociarlos para así desprenderse de sus respectivos contratos. En ambos casos hay posibilidad de salida a préstamo o bien de venta, aunque no se descarta entre las negociaciones la opción de evaluar acuerdos de rescisión. En Newell’s no jugarán con Heinze como entrenador y esto facilita la salida de los jugadores dado que en caso de permanecer en el club se quedarán, cuanto menos, todo un año sin jugar. Por el momento Fernández tiene más propuestas que Méndez.

Heinze se desprende de jugadores porque cree que los que traerá como refuerzos elevarán la jerarquía del plantel. Y por algunos jugadores ya hay acuerdos avanzados. Uno de ellos es el de Ortiz, quien se formó en Newell’s, tuvo un exitoso paso por Colón y se encuentra en Godoy Cruz. La dirigencia tiene un principio de acuerdo para el zaguero central regrese al parque Independencia. Pero también hay intenciones de lograr la vuelta de José Canale, cuyo pase pertenece a Libertad de Paraguay.

Por el volante Facundo Kruspzky, de participación en Arsenal la temporada que acaba de terminar, la dirigencia espera por una respuesta del jugador al ofrecimiento que le hizo el club. Kruspzky no renovó contrato en Sarandí y tiene el pase en su poder. Si bien mostró interés en vestir la rojinegra el volante pidió tiempo para responder. Y Heinze le concedió plazos hasta fin de mes, caso contrario irá por otras alternativas.

Newell’s también tiene interés por Julián Palacios, de presente en Banfield en la última Liga Profesional. Pero su pase pertenece a San Lorenzo y entre los clubes no hubo grandes progresos en las conversaciones. Mientras que a Lucas Castro se le hizo una propuesta para jugar el próximo año en el parque Independencia. El volante viene de un buen año en Sarmiento de Junín pero no renovó vínculo y se quedó con el pase en su poder.