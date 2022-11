Organizado por la asociación Canabbis Catamarca, se realizó en la provincia el primer “Cannabis Fest” con el objetivo de eliminar estigmas y prejuicios, y de visibilizar y brindar respuestas a la sociedad en cuanto a lo implica el consumo y cultivo de cannabis medicinal. El evento, que se realizó en el espacio cultural El Cebil, agotó las entradas disponibles y superó las expectativas de los organizadores.

En diálogo con Catamarca/12, la ingeniera agrónoma Ruth Noriega, creadora del espacio Cannabis Catamarca, indicó que el proyecto se comenzó a concretar en enero de este año con la creación de la página en redes sociales y con el objetivo de dar una respuesta adecuada a la sociedad en cuanto a lo implica la cultura cannábica.

“El objetivo era que aquellas personas que están en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) tuvieran información confiable y de calidad”, dijo.

Este programa nació en 2017 con la Ley 27.350 que regula el “Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados”. Procura mejorar el acceso a quienes tienen indicación médica basada en la evidencia científica disponible, a un producto como especialidad medicinal; con formulación magistral; o que se origine en un cultivo controlado de la planta de cannabis realizado por los pacientes para sí, por terceros, o por una red de pacientes asistidos por Organizaciones No Gubernamentales (ONG) autorizadas.

Noriega explicó “quería que en Catamarca se empiece a hablar de cannabis y un espacio en donde se brinden talleres y se comparta información. Comenzar con esto me hizo entender que los profesionales tenemos la obligación de ayudar y devolver a la sociedad, sobre todo si estudiamos en una universidad pública. Esto es una movida que en el país y la provincia está hace mucho tiempo, pero no visibilizada”.

La profesional, que además de experiencia tiene dos diplomaturas en cannabis, señaló que entiende que una de las formas de romper con los prejuicios es la “educación y la información”. “Se trata de intercambio de información. Desde la creación de esta página comencé a tener invitaciones a diferentes provincias para hablar sobre el tema. Todo lo que voy aprendiendo lo comparto de forma solidaria”

En cuanto al rol del Estado en este contexto, señaló que “tiene que usar a los profesionales y también a los autocultivadores, que avanzaron por sus propios medios y siempre fueron perseguidos. Creemos que estos espacios se tienen que crear. Hay todo tipo de consumo en Catamarca y gente de todas las edades”.

En cuanto al festival en sí, explicó que hablaron con el ministerio de Seguridad previamente para que la gente sepa que nada iba a suceder. “Se vendieron todas las entradas, superó nuestras expectativas”, concluyó.

Primer Cannabis Fest Catamarca

Por su parte, Verónica Gostissa, abogada e integrante de Cannabis Catamarca, explicó a este diario que el espacio sirvió también para visibilizar los emprendimientos que existen en Catamarca, que la mayoría “están invisibilizados por miedo y estigmatización. En todas las provincias se hicieron estos tipos de eventos menos en nuestra provincia que en este sentido estaba quedada”.

En este contexto, se refirió a la industria y posibilidades laborales y de comercio del cannabis “La ley de cáñamo industrial salió y no está reglamentada aún. Cuando empiece a regularizarse, la industria del cáñamo habilitará muchas posibilidades. Estamos hablando que en la década del 70 Argentina era la principal exportadora de cáñamo. Sabemos que el cultivo gasta menos agua, y que además su industrialización puede suplir al plástico y es biodegradable”.

La Ley 27.669 de desarrollo de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial, fue promulgada en mayo de este año. Regula la cadena de producción, comercialización nacional y exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso medicinal. También la investigación científica y el uso industrial. La norma, no se aplica a los cultivos y proyectos previstos y autorizados en la ley 27.350 que regula el uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados.

En cuanto a la cantidad de personas registradas en Catamarca, la abogada explicó que se presentó un proyecto en la Cámara de Diputados local que pretende hacer un doble registro. “Nosotros no estamos de acuerdo porque no es necesario ya que puede implicar un control social. Así como no existe un registro de consumidores de clonazepam, no tiene porqué existir este”, manifestó.

Asimismo mencionó la necesidad de que el Estado se involucre y por ejemplo, consigne profesionales de la medicina para recetar en el marco del REPROCANN, sabemos que la entrega de aceites medicinales en el área pública debería ser gratuita pero eso no implementa acá. “Es necesario también generar políticas públicas de reducción de daños”.

Por último, se refirió a la necesidad de capacitar al Poder Judicial y a las fuerzas de seguridad en cuanto lo que implica el autoconsumo. El artículo 19 de la Constitución señala que los jueces no pueden intervenir en las acciones privadas de los hombres.

El Cannabis Fest fue declarado de interés municipal por el Concejo Deliberante de la Ciudad Capital.