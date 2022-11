Las demandas contra la violencia machista y los femicidios vuelven a la calle, este viernes, en un nuevo 25N Día Internacional de Eliminación contra la Violencia hacia mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binaries, intersex, indígenas, originarias y afro. La convocatoria a una nueva movilización es para las 17, en la plaza San Martín, desde donde partirá la marcha hacia el Monumento Nacional a la Bandera, para realizar allí el acto y lectura de la proclama que enumera los reclamos y consignas. De 15 a 22, habrá líneas de colectivo gratuita para que lleguen manifestantes de todos los barrios y territorios de la ciudad. Los pedidos apuntan a una justicia feminista, políticas públicas integrales y de cuidado.

Entre los datos de este 25N, la provincia de Santa Fe registra, en lo que va del año, 67 muertes violentas de mujeres, travestis y trans, según relevó el observatorio "Mujeres, Disidencias y Derechos" de la organización Mumalá. De ese total, 45 casos están vinculados a economías delictivas; mientras que se registraron 15 femicidios directos, 2 vinculados, 2 transfemicidios, otros dos casos que están en investigación, y un suicidio femicida, según el registro. En el mismo período, además, hubo 16 intentos de femicidio. El 38 por ciento de los casos involucra el uso de un arma blanca y el 30 por ciento, las armas de fuego. El 55 por ciento de los víctimas tenía entre 19 y 39 años. En todo el país, registraron 349 muertes violentas de mujeres, travestis y trans.

En la Unidad Fiscal de Violencia de Género del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, ingresa un promedio de entre 38 y 40 denuncias por día, con picos de hasta 60, en las últimas semanas. Además, llaman la atención nuevas situaciones: "Hemos tenido algunos casos con modalidades de violencia que no habíamos tenido en años anteriores -en sintonía con las formas de violencia que se evidencian en otros hechos- como por ejemplo extorsiones o balaceras, que no solía ser una modalidad que se viera en la violencia que se ejerce en el contexto de una relación de pareja", señaló la fiscal Luciana Vallarella. También se registraron "denuncias de hechos cometidos desde las unidades penitenciarias, como amenazas a través de Whatsapp, llamadas o por redes sociales". Y hubo un aumento de casos en los que se denuncian hechos con presencia de armas de fuego. Incluso, casos en los que las víctimas fueron amenazadas de ser agredidas con disparos o que el agresor les envía mensajes con fotos de armas, por Whatsapp.

Majo Poncino, responsable nacional de Mujeres Evita e integrante de NUM Rosario, participó de las asambleas previas a la jornada y recordó que es la fecha para exigir una vida libre de violencias, "con reclamos al estado para que promuevan los derechos que expresen los cambios culturales que necesitamos como sociedad"; y para visibilizar el "nivel de violencia que fue en crecimiento, los números de femicidios y trans/travesticidios así lo expresan, con un sistema patriarcal donde la violencia por motivos de géneros se agrava; y en ese sentido la pregunta es cuáles son las posibles salidas a este problema social". También, "se pone de manifiesto la violencia urbana".

Ante ello, señaló: "Ponemos en crisis la idea de justicia como un sistema de justicia, que puede resolver las demandas del feminismo, pero también entendemos que no hay posibilidad de una justicia si no rompemos con el carácter punitivista penalizador. Entendemos que tenemos que apuntar a otros modos de construir justicia, porque nuestra justicia es clasista, racista y eso nos pone en desafío. Cuando hablamos de reforma judicial feminista quedamos en un concepto muy amplio, tiene que ser con abordaje integral, parte de un proceso más complejo, acciones conjuntas, fortalecimiento de las redes comunitarias, articulaciones. Necesitamos discutir una justicia más integral, porque hay personas que conducen el Poder Judicial que son conservadoras, que no se adaptan a las convenciones y tratados, a las leyes en las que el feminismo avanzó, se resisten", dijo. "La Justicia debe ser además reparadora y estar a la altura", consideró. Entre los últimos casos, semanas atrás se conoció el de D.T., de Cañada de Gómez, presa por interrumpir su embarazo.

Poncino apuntó a cuestiones relacionadas con disputas por el territorio y violencias urbanas, vinculadas a economías delictivas. "Ahí también se da la discusión en relación a que no hay buenas y malas víctimas... Somos todas víctimas de un sistema que sigue excluyendo", aseguró. Y consideró que la situación tiene que abordarse "transformando los barrios con políticas integrales de urbanización".

Liliana Leyes, referente de Organización de ATE Rosario, sumó que este viernes se sale a la calle con "consignas muy fuertes sobre las tareas de cuidado, quiénes cuidan a quienes cuidamos; exigir por la reapertura del cupo laboral trans provincial, porque estuvieron las compañeras planteando este reclamo. Trabajamos sobre las violencias estructurales, institucionales, la situación en los barrios, lo que atraviesa el narcotráfico, el desafío de construir con nuevas formas de organización y políticas de contención integral", enumeró sobre algunas de las demandas. "Decimos también que pagarle al FMI nos sigue impactando fuertemente, el ajuste nos atraviesa fundamentalmente a quienes sostenemos las tareas de cuidado y familias, en el hogar. Los reclamos también apuntan al tema de la vivienda; que la justicia debe tener una perspectiva de género; y por mayor presupuesto. Decir que nos encontramos con pobreza y que desde los barrios nos llega la misma problemática relacionada con la poca definición política en temas como las problemática de consumo", señaló sobre otras demandas.

El 25 de noviembre es una de las fechas más importantes de la agenda lesbotransfeminista, en conmemoración del crimen de las hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa), asesinadas en 1960 en la República Dominicana del dictador Trujillo. La fecha fue declarada Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer en el Primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe en Bogotá (Colombia), en julio de 1981.