De convertirse en ley, el proyecto de la nueva moratoria previsional permitirá acceder a una jubilación a personas que no completaron los 30 años de aportes reglamentarios. El texto -que cuenta con media sanción del Senado- debe tratarse antes de fin de año, de lo contrario quedarían 800 mil personas afuera del sistema previsional.

Consultada al respecto, la diputada nacional del Frente de Todos por la Ciudad de Buenos Aires Paula Penacca destacó el sistema previsional argentino que "pone en valor la lógica de solidaridad intergeneracional", pero advirtió: "Tenemos que ponernos de acuerdo en que muchos trabajaron toda su vida, no es que eligieron no trabajar y no tienen aportes".

"Queremos que exista la posibilidad de que las personas que no tengan los 30 años de aportes, pero trabajaron toda la vida, puedan jubilarse cuando llegan a edad", agregó Penacca en Aquí, Allá y en Todas Partes.



En ese sentido, la diputada explicó cómo funciona la financiación de las moratorias: "Hay un primer plan de pagos que es tradicional, como las que se implementaron en 2004 y 2014, uno puede jubilarse cuando llega a la edad y se le va a descontando lo que debe de su haber mínimo", explicó.

"Y hay otra posibilidad que es que se puedan adelantar pagos mientras uno está activo, hay una serie de requisitos. Uno llegaría al momento de jubilarse sin necesidad de que se le descuente del haber", amplió.

En ese contexto, Penacca destacó que a partir de la "lógica de solidaridad intergeneracional", el sistema previsional se vuelve "sustentable": "Siempre el beneficiario hace el aporte, el Estado no le está regalando nada a nadie. Es un círculo virtuoso", detalló.

El proyecto de la moratoria previsional ya cuenta con media sanción del Senado de la Nación. Los diputados del Frente de Todos esperan lograr el dictamen la próxima semana para su posterior tratamiento en el recinto.