El gobierno provincial logró ayer un fallo judicial favorable en medio de la escalada en la Legislatura por la designación de 36 jueces comunitarios que el bloque radical que lidera el ex ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro llegó a calificar como un “dedazo”. La Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Rosario (Sala I) revocó la medida cautelar dispuesta por la jueza de Villa Constitución María Agueda Orsaria que prohibía a la Asamblea Legislativa –prevista para hoy, a las 13- aprobar el pliego de la jueza comunal de Santa Teresa, Cecilia Anabella Pollini. La magistrada admitió un recurso de amparo de otro concursante y ordenaba al Poder Legislativo “abstenerse” de votar el pliego de Pollini y a Perotti de designarla en el cargo. La Cámara revocó la resolución parcialmente y dejó vigente la “medida de no innovar”, pero sólo para la etapa posterior a la Asamblea Legislativa, lo que significa que si el pliego se aprueba, Perotti no podrá firmar el decreto de nombramiento hasta tanto haya una “sentencia definitiva” en el caso. En la Casa Gris, se esperaba este fallo a favor porque ayer el ministro de Gestión Pública Marcos Corach le pasó otra factura política a Pullaro, aunque sin mencionarlo. “Acá no hubo ningún dedazo”, retrucó.

El fallo de la Cámara se conoció ayer a la tarde, después de que la comisión bicameral de Acuerdos resolviera tratar el dictamen de los 36 jueces comunitarios hoy a la mañana. La Asamblea Legislativa está convocada para las 13, para considerar 82 pliegos de 19 fiscales, 24 magistrados de los fueros penal, civil y laboral y los 36 jueces de pequeñas causas. Antes, a las 12, la sesión conjunta del Senado y la Cámara de Diputados suspenderá a la fiscal Cristina Ferraro por 150 días en su cargo por su actuación en una causa que investiga la “desaparición” de un millón de dólares y tres millones de pesos en la que está procesada por supuesto “encubrimiento” y “abuso de autoridad”.

Ayer, uno de los legisladores más críticos del concurso de los jueces comunitarios dijo que si hoy la Asamblea Legislativa tiene quórum “no habrá sorpresas”. “No creo que lleguemos con los votos suficientes para rechazar los pliegos”, admitió ante una consulta de este diario.

El gobierno ratificó el mecanismo de selección de los jueces comunitarios en el Consejo de la Magistratura. “Absolutamente ratificamos el proceso. Los pliegos están en la Legislatura. No hay tal dedazo” como dijo Pullaro, explicó el ministro Corach. “Veremos mañana (por hoy) qué definen los legisladores”. Nosotros defendemos el concurso porque lo hemos hecho bien. Entonces, cuando pretenden meter mucho ruido y agitar un manto de sospecha sobre cada una de las acciones que nosotros hacemos es todo más difícil. Hablamos de jueces comunitarios, con la importancia que eso tiene. ¿Cuántas veces hemos escuchado a presidentes comunales decir que en su pueblo no había jueces de pequeñas causas? Bueno, nos pusimos a resolver el problema. Hicimos los concursos y mandamos los pliegos a la Legislatura”.

Corach criticó el operativo político de la oposición en la Legislatura. “No es razonable. No se justifica tanto ruido alrededor de esto y mucho menos hablar de dedazo, con todo lo que eso implica y dicho por quienes lo dicen. Que cada uno se haga cargo de lo que dice y de su propia historia, y de lo que hizo como funcionario”, advirtió.

-¿Por qué lo dice? –le preguntó un colega de LT8.

-Porque hubo situaciones en las que algunos de los que hoy hablan de dedazo, se los escuchaba decir: “No te preocupes, vamos a acomodar el concurso. Yo soy el presidente del jurado. Te voy a pasar las preguntas como en la escuela”.

-¿Usted alude al ex ministro Pullaro?

-No voy a aludir a nadie. Eso pasó –cerró Corach.