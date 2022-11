"Los indicadores de septiembre siguen siendo muy buenos en términos de crecimiento del año y de capacidad instalada agrupada", dijo Massa ante el Cicyp y agregó que "hay crecimiento del empleo en algunas regiones". Asimismo, admitió que "hay un problema de capacidad de absorber por falta de oferta empleo en algunas regiones de la Argentina".

"El nivel de actividad sigue teniendo una perspectiva de crecimiento muy por arriba del 4 y medio para el año que viene", expresó. Respecto de 2023, aseguró que "enviamos un Presupuesto absolutamente realista y prudente con una tasa de inflación que mostraba una tendencia a la baja, pero creíble y una tasa de crecimiento del 2 por ciento. Vamos a crecer más. Yo no tengo ninguna duda de que vamos a crecer mucho más en términos relativos respecto del 2. No me gustaría hacer futurología, pero solamente construcción y energía van a representar casi 1,8 de crecimiento del producto, con lo cual hay un marginal muy corto de diferencia hacia el 2".