La popular influencer Kiara Acosta (23) denunció en redes sociales y formalmente ante el Inadi que el gimnasio al que asistía en el barrio porteño de Palermo le suspendió la membresía "por ser trans y por tener una cuenta en Onlyfans", en lo que consideró un caso de discriminación a su identidad de género por lo que también anunció que iniciará acciones legales contra el local.

"Hoy me entristece un montón decirles que al gym que iba no voy a ir más. Estas cosas que me pasan me hacen replantearme tantas cosas...¿Soy un mal ejemplo? Todo porque una mamá me googleó para saber quién yo era y al ver que tengo un perfil en Onlyfans decidió llamar al gimnasio para decirles que si yo seguía yendo, sus hijas no iban a ir más", explicó Kiara en un video que tiene 342.000 reproducciones en TikTok.

"Hace un rato me llama la chica del gimnasio, yo estaba yendo para allá, y me dice que no voy a poder ir más al gimnasio (...) No entiendo que más tengo que hacer para hacerle entender a la gente que tienen que normalizar a las personas trans", agregó.

Con 182.000 seguidores en Instagram y 151.000 en TikTok, Kiara Acosta se hizo conocida a partir de su participación en el reality "Despedida de Solteros" (Telefé) del que participó cuando tenía 18 años en 2017. Posteriormente, en 2019 se hizo viral un video a través del cual denunció que un empleado del boliche Rose in Rio de Costanera le impidió el ingreso "porque parecés un hombre y no estás buena como tu amiga". Tras la denuncia, el boliche fue temporalmente clausurado y la cuestión se resolvió a través de un juicio abreviado en el cual la empresa reconoció su responsabilidad y aceptó pagar tanto una multa al Gobierno porteño como una indemnización a Acosta.

Kiara también está en Only Fans, una red social para adultos y con suscripción paga a cada perfil para acceder a las imágenes o videos eróticos que comparta. "Me cansé de que me pasen estas cosas, de estar a un paso de conseguir méritos míos, como ir a un gimnasio, estar en la rutina de todos los días y que pase esto: que me digan 'no podés venir más por trans'. Me cansé del bullyng, de estar siempre encerrada. Y no pasa solo por la contención de la familia, pasa por tener una sociedad que te discrimina todo el tiempo y me dice 'estás mal, ándate, no te queremos acá'".

“Me siento invisibilizada, me cansé de vivir esto”, fueron las palabras de Kiara al concluir su exposición ante el Inadi.