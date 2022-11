En una jornada en la que no siempre hubo acuerdo sobre los temas tratados, el Senado de Salta aprobó ayer por unanimidad un proyecto de ley que declara "el Estado de Emergencia Hídrica, por escasez de agua, en todo el territorio de la Provincia de Salta, por el término de un año" a partir de la fecha de promulgación. La iniciativa pasó a la Cámara Baja para su tratamiento.

El proyecto crea un Comité de Crisis de Emergencia Hídrica, que estará integrado por un representante, con rango no menor a secretario de Estado, de los Ministerios de Infraestructura; de Economía y Servicios Públicos; de Desarrollo Social; de Salud Pública y de Producción y Desarrollo Sustentable, además de un representante de la Cámara de Diputados, uno del Senado, uno del Foro de Intendentes, el presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP) y el titular de la empresa prestadora Aguas del Norte. Todos los cargos serán ad honorem.

Este Comité tendrá "las competencias necesarias para cumplir con los objetivos y finalidades de la presente ley, en orden a la prevención, mitigación y remediación de los efectos de la emergencia que por esta ley se declara. Adoptará de inmediato las medidas necesarias para la planificación, ejecución y seguimiento de las acciones dispuestas en cada caso, y actuará en coordinación con las distintas áreas de gobierno para atender las necesidades y/o urgencias que la emergencia demanda", sostiene la iniciativa.

Según explicó el senador Miguel Calabró (Evita Conducción, por el departamento La Caldera), el proyecto cuenta con tres ejes esenciales: habilita la realización de una campaña para concientizar sobre la necesidad de cuidar el insumo; simplifica procesos de contratación, para agilizar, por ejemplo, el contrato de camiones destinados al reparto de agua, y también protege a Aguas del Norte por posibles juicios.

Como es habitual en las emergencias, faculta al Ejecutivo a "disponer la afectación, incorporación y reestructuración de las partidas presupuestarias para garantizar los fondos necesarios" con el fin de paliar la situación.

El artículo 8° ordena promover "la utilización racional del recurso hídrico, priorizándose el abastecimiento poblacional mientras dure el plazo de la emergencia". La Secretaría de Recursos Hídricos y el ENRESP "dispondrán las medidas necesarias en orden a asegurar dicha priorización en consonancia con los otros usos legales".

Homenaje a los que no tienen agua

Antes de la sesión los senadores se habían reunido con autoridades del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP), encabezadas por el vicepresidente, Jerónimo López Fleming. Ya en el recinto, la sección Homenajes comenzó con palabras del senador por Rosario de la Frontera, Javier Mónico (Frente de Todos), que resaltó la figura de Hebe de Bonafini. También el senador por Cachi, Walter Wayar (FdT), la recordó, y adhirió el senador por Güemes, Carlos Rosso (Compromiso por Salta).

Entonces el senador por San Martín, Manuel Pailler (FdT), rindió un homenaje a las personas que habitan en su departamento, que están soportando la escasez extrema de agua, “una de las peores crisis de los últimos años”, que desde hace 7 días se ha agudizado de manera extrema, afirmó.

“Sabemos que es un problema que viene de larga data, que tenemos un dique (el Itiyuro) que ya cumplió su ciclo” y “no hay otra fuente de captación" porque "hay algunos pozos que son insuficientes”, por lo que vienen pidiendo permanentemente por una solución, reseñó. Recordó que cuando fueron al Senado los directivos de Aguas del Norte hablaron de proyectos y “millones y millones de inversiones, que hasta ahora no sé si se han hecho o no, porque en realidad los resultados no los hemos tenido”. "Yo creo que ha llegado el momento de decir basta, de mirarnos a la cara y decirnos la verdad: si vamos a tener o no vamos a tener una solución, basta de anuncios de obras faraónicas, de millones y millones de obras que se van a hacer, de promesas que después no se cumplen”, cuestionó.

Pidió una solución urgente y que no se cobre la boleta del servicio mientras dure la emergencia hídrica y mientras no se regularice la provisión de agua potable.

Y adelantó la discusión sobre la emergencia hídrica al pedir que "no pase lo mismo que con la emergencia socio sanitaria que hace tres años que la venimos prorrogando" porque "las soluciones no llegan".

Cambio climático

La emergencia hídrica fue propuesta en un proyecto que firmaron los senadores Mashur Lapad, Dani Nolasco, Walter Wayar, Diego Cari, Esteban D´Andrea, Jorge Soto Y Miguel Calabró. Al comenzar su tratamiento el miembro informante fue el senador Marcelo García (Compromiso por Salta, Anta). Muy brevemente destacó que en la provincia se está viviendo la mayor sequía en 15 años. Y el agua escasea en todo el territorio. Dijo entonces que esto es consecuencia del cambio climático.

Su par de Iruya, y compañero de bloque, Walter Cruz, le añadió precisiones. “Los humanos deberíamos hacernos cargo (del cambio climático)”, casi retrucó. Aclaró que no todos los seres humanos, pero sí muchos son responsables de las “grandes devastaciones de bosques”, la destrucción de los recursos naturales, y propician este cambio. “Debemos adoptar conductas más amigables con el medio ambiente”. Más amigable con la Madre Tierra, cerró.

Miguel Calabró puso el eje en la falta de conciencia de los usuarios sobre la finitud del agua. Recordó que en Salta el agua proviene de diques, acueductos y pozos. “En este momento el problema que tenemos es que no se llenaron los acuíferos. La ciudadanía tiene que entender esto”. Por más que se hagan inversiones ahora “no va a ser suficiente. Estamos unos 150, 180 mm por debajo del promedio anual (de lluvias) que tenemos en nuestra provincia. Estamos en una situación gravísima”, sostuvo.

Dijo que por eso el proyecto autoriza a que el Ejecutivo haga campañas mediáticas sobre el cuidado del agua. “Hay poblaciones que están usando en este momento no menos de 500, 500 litros por persona por día, y es una barbaridad, es muchísimo. En otros países estos números están debajo de los 100, 120 litros, entonces, no hay una conciencia del uso del agua”.

También cuestionó a Aguas del Norte, dijo que de cada 10 litros que manda a la red, 5 se pierden. “Exactamente el 50% del agua de la red se pierde en cañerías obsoletas”, pero además hay mucha pérdida intradomiciliaria. Y en este punto consideró que deben instalarse medidores de consumo para todos los usuarios. “Esta es una situación que lamentablemente parece que viene para quedarse”, debido al cambio climático, advirtió. También el senador Dani Nolasco (Compromiso por Salta, La Poma) consideró que debe atenderse "la pérdida de agua en las distintas cañerías”.

Javier Mónico cuestionó que no se hayan realizado las inversiones necesarias, "no estaríamos en la necesidad de declarar una emergencia si se hubieran hecho", añadió, si bien aclaró que no es algo achacable solo a esta gestión de gobierno. Por otro lado, también puso énfasis en la necesidad de tomar conciencia de que hay tomar medidas para cuidar el ambiente.

Wayar agregó que el hecho de tener que declarar la emergencia “muestra que tenemos un estado que no prevé”, que está más en lo urgente y en la cosa política electoral chica, en lugar de construir políticas de estado.

Sergio Ramos (Compromiso por Salta, Rosario de Lerma) solo aportó un par de datos sobre la sequía: en octubre de 2021 llovieron en la provincia 19,5 mm; en octubre de este año, no hubo lluvias; en noviembre del año pasado cayeron 24 mm, y en lo que va de ese mes en este año, "cero", dijo, aunque, en rigor de verdad, cayeron algunos milímetros. En el país hay 160 millones de hectáreas en sequía, “estamos por debajo de la media en lo que refiere a precipitaciones”. Es una “anomalía”, tiene que ver con el cambio climático, sostuvo él también.

Ley de contrataciones

El Senado aprobó también una modificación en el artículo 15 de la Ley de Contrataciones, 8.072, para permitir que el las empresas sociales, cooperativas entre ellas, puedan contratar con el estado para vender bienes, prestar servicios o realizar obras públicas.

Wayar, miembro informante, indicó que estas empresas sociales solo podrán contratar hasta un máximo de 28 millones, y destacó que el tratamiento de la iniciativa se demoró debido a la resistencia de algunos sectores empresariales, que se oponían a que las cooperativas y otras empresas más chicas puedan contratar con el Estado.

Mónico añadió que a veces se estigmatiza a las cooperativas, “se las presenta como ineficientes”. Se les cuestiona porque quieren trabajar con el estado, pero hay empresas con otras figuras que se crean al solo fin de contratar con el estado, recordó.

Ramos contó una situación que se vivió en Rosario de Lerma con una contratista grande del estado y afirmó que sobre todo en el interior es necesario poder contratar a empresas chicas, o empresas sociales.

Este “proyecto ha llevado un arduo trabajo”, añadió el senador Cruz. Esta ley “un legítimo acto de justicia para aquellos trabajadores que están agrupados en cooperativas” y otras organizaciones. Es necesaria para dar un marco de equidad, sostuvo.

Odontólogos y bioquímicos

El Senado aprobó además definitivamente una modificación al artículo 62 de la Ley 6.757, Caja de Seguridad Social para Odontólogos y Bioquímicos de Salta. Todos los prestadores de salud, obras sociales, empresas de medicina prepaga, cooperativas, mutuales que contraten odontólogos y bioquímicos deberán abonar a esta Caja una contribución especial obligatoria del 4% de los honorarios profesionales.

Mónico y Wayar se opusieron, por entender que ese porcentaje será cobrado a las personas que requieran estos servicios.