Cines

A CONCERT FOR GEORGE

Documental. Dir: David Leland. ATP.

Hoyts: Sub: Mar 29, a las 20.30 hs.

AFTERSUN

Con Paul Mescal y Francesca Corio. Dir: Charlotte Wells. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 20.10 hs.

ARGENTINA 1985

Con Ricardo Darín y Peter Lanzani. Dir: Santiago Mitre. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Cas: Hoy, a las 18 hs.

Cines del Centro: Cas: 17.40, 20.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 21.15 hs.

BLACK ADAM

Con Dwayne Johnson y Sarah Shahi. Dir: Jaume Collet-Serra. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 19.45, 22.30 hs.

Hoyts: DBOX Cas: 22.45 hs. 2D Cas: 19.50 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 18.00, 22.15 hs.

Showcase: Cas: 14.00, 16.45, 19.30, 22.15 hs. Sub: 22.35 hs.

EL HOMBRE INCONCLUSO

Con Carlos Santamaria y Gaston Ricaud. Dir: Matías Bertilotti. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 19.30 hs.

Hoyts: Cas: 13.30, 15.40, 20.00 hs.

Showcase: Cas: 15.55, 20.05 hs.

ELLA DIJO

Con Carey Mulligan y Zoe Kazan. Dir: Maria Schrader. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 15.00, 17.40, 20.20 hs.

Cinépolis: Cas: 16.40, 19.20 hs. Sub: 22.00 hs.

Hoyts: Cas: 22.35 hs. Sub: 17.30 hs.

Nuevo Monumental: Sub: 16.50, 22.00 hs.

Showcase: Sub: 14.00, 16.50, 19.40, 22.30 hs.

EL MENÚ

Con Ralph Fiennes y Anya Taylor-Joy. Dir: Mark Mylod.

Hoyts: Cas: 22.50 hs.

Nuevo Monumental: Sub: 19.30 hs.

Showcase: Cas: 17.105 hs. Sub: 14.45, 19.35, 22.00 hs.

ENNIO, EL MAESTRO

Documental. Dir: Giuseppe Tornatore. ATP.

Cine El Cairo: Mañana, a las 22.30 hs.

EXTRANJERO

Documental. Dir: Alfonso Gastiaburo. SAM 13 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 20.30 hs.

HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA (RE-ESTRENO)

Con Daniel Radcliffe y Emma Watson. Dir: Chris Columbus. ATP.

Showcase: Cas: 19.15 hs.

JEEPERS CREEPERS: LA REENCARNACIÓN DEL DEMONIO

Con Sydney Craven y Imran Adams. Dir: Timo Vuorensola. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 23.10 hs.

Hoyts: Cas: 17.45, 22.15 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 20.30, 22.20 hs.

Showcase: Cas: 17.55 hs. Sub: 22.05 hs.

LA DUQUESA

Con Emma Thompson y Beanie Feldstein. Dir: Coky Giedroyc. SAM 13 años.

Cine Lumière: Hoy, a las 20 hs.

LA GRAN BELLEZA

Con Toni Servillo y Carlo Verdone. Dir: Paolo Sorrentino. SAM 16 años.

Cine El Cairo: Mañana, a las 18 hs.

LA LUZ DEL DIABLO

Con Jacqueline Byers y Colin Salmon. Dir. Daniel Stamm.

Showcase: Cas: 16.55, 21.45 hs.

LA SEÑORA HARRIS VA A PARÍS

Con Jason Isaacs , Lesley Manville. Dir: Anthony Fabian. ATP

Cines del Centro: Sub: 15.10, 17.40 hs.

LILO, LILO COCODRILO

Animación: Con Javier Bardem, Constance Wu. Dir: Will Speck , Josh Gordon. ATP.

Cinépolis: Cas: 14.45, 17.15 hs

Hoyts: Cas: 13.55, 16.20 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 18.10 hs

Showcase: Cas: 14.10, 16.35, 19.00, 21.30 hs.

NATALIA NATALIA

Con Diego Velazquez y Sofia Gala Castiglione. Dir: Juan Bautista Stagnaro. SAM 13 años.

Hoyts: Cas: 12.55, 15.15, 20.20 hs.

Showcase: Cas: 14.30, 19.10 hs.

NOSOTRAS

Con Barbara Sukowa y Martine Chevallier. Dir: Filippo Meneghetti. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 20.00 hs.

NTC DREAM

Recital. Dir: Margo Yeji Lee. ATP.

Hoyts: Sub: Mié 30, a las 20.00 hs.

Showcase: Sub: Mié 30, a las 19.30 hs.

PANTERA NEGRA 2: WAKANDA POR SIEMPRE (PRE-ESTRENO)

Con Daniel Kaluuya y Letitia Wright. Dir: Ryan Coogler. SAM 13 años.

Cinépolis: 4D Cas: 22.00 hs. 3D Cas: 22.45 hs. 2D Cas: 16.00, 19.15, 21.30, 22.30 hs.

Hoyts: XD DBOX Cas: 15.10, 18.35, 22.00 hs. 3D Cas: 14.10, 17.35, 19.00, 21.00, 22.20 hs. 2D Cas: 13.40, 17.05, 20.30 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 15.30, 16.40, 20.45, 21.45 hs.

Showcase: 3D Cas: 12.00*, 15.15, 18.35, 21.55 hs. 2D Cas: 12.10*, 15.45, 19.05, 22.25 hs. 2D Sub: 12.40*, 16.00, 19.20, 22.10, 22.40 hs. (*Solo sáb y dom)

PINOCHO

Animación. Dir: Guillermo Del Toro. SAM 18 años.

Cine El Cairo: Hoy, a las 22.30 hs. Mañana, a las 20.30 hs.

SONRÍE

Con Sosie Bacon y Kyle Gallner. Dir: Parker Finn. SAM 16 años.

Showcase: Cas: 14.40, 17.20, 19.50, 22.20 hs.

TADEO EL EXPLORADOR 3: LA LEYENDA DE LA MOMIA

Animación. Dir: Enrique Gato. ATP.

Cinépolis: Cas: 14.30 hs

Showcase: Cas: 12.35*, 14.50, 17.05 hs. (*Solo sáb y dom)

UN MUNDO EXTRAÑO

Animación. Don Hall. ATP.

Cines del Centro: Cas: 15.20, 17.30 hs.

Cinepolis: 4D Cas: 15.15, 17.30, 19.45 hs. 3D Cas. 16.00, 18.15, 20.30 hs. 2D Cas: 14.15, 14.45, 16.30, 17.00, 18.45, 21.00 hs.

Hoyts: 3D DBOX Cas: 17.40, 20.15 hs. DBOX Cas: 13.00, 15.20 hs. 2D Cas: 13.50, 14.50, 16.20, 17.15, 18.50, 21.30 hs.

Nuevo Monumental: 3D Cas: 16.45, 19.00 hs. 2D Cas: 15.20, 17.45, 20.00 hs.

Showcase: 3D Cas: 12.10*, 14.35, 17.00, 19.25, 21.50 hs. 2D Cas: 12.00*, 12.30*, 14.15, 14.55, 16.40, 17.15, 19.05, 19.45**, 21.25 hs. (*Solo sáb y dom) (**No se emite mié 30)

Música

ANFITEATRO MUNICIPAL

Av. Belgrano 200 bis.

Las Pastillas del Abuelo. La banda liderada por Piti Fernández se presenta para cerrar el año en el marco de sus 20 años de trayectoria. Sáb 3 de dic, a las 21 hs.

ASOCIACIÓN JAPONESA

Iriondo 1035.

Rosario Smowing + Calíope Family. Una fiesta de fin de año donde predomina la buena música en vivo y el espíritu de celebración. Hoy, a las 21 hs.

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Ilustrasónico. La banda y el pintor se conjugan armónicamente para producir una impactante performance musical y visual. Mañana, a las 21 hs.

The Flesh. Banda rosarina que recrea los grandes e inolvidables éxitos de la legendaria banda británica Pink Floyd. Mar 29, a las 21 hs.

Cosmigonon Ensamble. Composiciones de Serú Girán con elaborados arreglos propios. Mié 30, a las 21 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Rata Blanca. La banda de hard rock regresa a Rosario con un repaso por todos sus grandes éxitos. Hoy, a las 21.30 hs.

Uriel Lozano. Antes de su gira por Latinoamérica, el cantante presentará nuevas canciones y repasará los clásicos de siempre. Vie 2 de dic, a las 21.30 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Andy Castrelo. La actriz y cantautora presenta "Me prometiste". Hoy, a las 21 hs.

C. C. GÜEMES

Güemes 2808.

Los Cuentos de La Buena Pipa. Hoy, a las 23 hs.

Pino KR. El cantante de Cielo Razzo se presenta en formato solista. Sáb 3 de dic, a las 21 hs.

C.C. FONTANARROSA

San Martín y San Juan

Chivo González Sexteto. Tributo a Gato Barbieri. Jue 1 de dic, a las 19.30 hs, gratis.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Lisandro Aristimuño. Presenta un concierto íntimo, recorriendo su obra musical con canciones versionadas para este formato. Vie 2 de dic, a las 21.30 hs.

EMPLEADOS DE COMERCIO

Corrientes 450.

Leonel Capitano. Presenta su nuevo disco “Barrio Viejo” junto a Juan Martín Scalerandi Trío. Hoy, a las 21 hs.

GALPÓN 11

Estévez Boero 980.

Festi del Sol. La propuesta de rock, punk rock e indie le dará lugar a 3 bandas emergentes de jóvenes. Hoy, a las 20 hs.

Reversión. La banda rosarina homenajea a Soda Stereo y Gustavo Cerati en un show que recorre lo mejor de la obra de estos artistas. Mañana, a las 20 hs.

Mapaches Benévolos. La banda se presenta acompañado de invitadxs de lujo: Olivia Bayo y Los Titanes del Orden Viril. Vie 2 de dic, a las 20.30 hs.

C4 Reggae Combativo. Sáb 3 de dic, a las 21 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958

Voces populares Rosario. 4° Encuentro internacional de Coros de Música Popular con recitales de coros de la ciudad. Mañana, a las 20 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha 98 bis.

Estelares. El grupo platense retorna a la ciudad para presentar "Un Mar de Soles Rojos", su nuevo disco. Sáb 3 de dic, a las 21 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Lula Solis. El cantautor de raíz folclórica celebra 10 años de canciones. Jue 8 de dic, a las 21.30 hs.

Teatro

ARTEÓN

Sarmiento 778.

El Camino de la Fuente. Homenaje a Federico García Lorca. Con Pablo Razuk y dirección de Sabatino "Cacho" Palma. Vie 2 de dic, a las 21 hs.

Ay, Camila! Con Carla Haffar y dirección de Pablo Razuk. Sáb 3 de dic, a las 21 hs.

ASTENGO

Mitre 754.

Les Luthiers. Presenta su nueva obra Más tropiezos de Mastropiero. Hoy, a las 21 hs. Mañana, a las 20 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Jazz Dance Night. Show coreográfico de alumnos de danza jazz. Dom 4 y 18 de dic, a las 20 hs.

CEC

Paseo de las artes y el río.

Proyecto vestuarios. Obra de Javier Daulte con dirección de Romina Tamburello. Hoy, vestuario de hombres a las 21 hs y vestuario de mujeres a las 22.30 hs.

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624.

Hamlet. Una versión escrita y dirigida por Ricardo Arias, sobre la tragedia de William Shakespeare. Dom de nov, a las 19 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Proyecto [REC]. La obra tiene como premisa dos preguntas: ¿Qué es el cuerpo para vos? y ¿Tenés marcas en tu cuerpo? Dramaturgia y dir: Jésica Biancotto. Hoy, a las 21 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Natalia Carulias. La pionera del stand up argentino presenta su nuevo unipersonal “Estamos vivos de pedo”. Hoy, a las 21 hs.

​La culpa es de Ginebra. Obra de comedia escrita por Juan Paya, con puesta en escena y dirección de Esteban Prol. Mañana, a las 20 hs.