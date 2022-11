La diputada Mónica Peralta impulsó una jornada especial para el análisis y evaluación de la Reforma en la Justicia Penal. La actividad se desarrolló el miércoles 23 de noviembre en la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, a ocho años de la implementación del "Nuevo Código Procesal Penal" en la provincia.

En este sentido, la legisladora provincial del GEN mencionó que “la reforma penal implicó un salto institucional fundamental para mejorar la calidad del sistema judicial; por eso es que hoy, después de ocho años de vigencia, es necesario que entre todos los poderes del Estado, podamos analizar y evaluar los alcances que esta reforma tuvo, y sobretodo tomando en cuenta la realidad actual”.

“Justamente no vivimos la misma realidad que hace quince años cuando votamos este Código”, señaló Perlata, e indicó: “Hoy convivimos en una sociedad mucho más compleja, en la cual el delito organizado fue ampliando su dimensión a diferentes esferas de la vida ciudadana, atravesando todos los sectores sociales”.

Para Peralta, “sin políticas públicas eficaces que actúen de forma preventiva, no hay sistema judicial que soporte la alta demanda de situaciones delictivas, y es por eso que todos los poderes del Estado debemos trabajar en acciones coordinadas para abordar esta situación”,

En este sentido, la diputada del GEN alertó: “Cada vez se requieren más recursos, no solamente en personal sino en infraestructura. Cuando pensamos en seguridad y la diferenciación que tiene que haber en las unidades penitenciarias, ya que no cualquier delito puede asemejarse a otro, entonces hay que tener un proceso de ejecución de la pena de quienes están privados de su libertad que brinde garantías y restituya a las personas a la sociedad”.

“Son muchos aspectos que hoy están vinculados a la seguridad -agregó Peralta- y por eso convocamos a todos los actores de la justicia penal, funcionarias y funcionarios. No podemos pensar en un buen sistema como el que pretendemos, si no contamos con recursos disponibles. Con la reforma se avanzó muchísimo, pero hoy la dificultad es que cuando votamos este código hace 15 años, no teníamos la gravedad de los problemas que se presentan en la actualidad”.

En la jornada, la diputada Peralta estuvo acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Pablo Farias. Asimismo, del encuentro participó el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutierrez, junto a la defensora general de la provincia de Santa Fe, Jaquelina Balangione; el subsecretario de Innovación Institucional del Ministerio de Gobierno, Justicia y DD.HH., Mariano Bär; la subsecretaria de Gobierno, Ivana Besmalinovich; el fiscal regional de la 3º Circunscripción, Matías Merlo; el fiscal regional de la 1º Circunscripción de Santa Fe, Carlos Arietti; y el defensor del pueblo de Santa Fe (Zona Norte), Jorge Henn.

“A partir de esta jornada queremos convocar y reunir a los tres poderes del Estado para poder definir estratégicamente cómo disminuir el delito en la provincia. Cómo generar que el sistema judicial funcione en óptimas condiciones, ya que contamos con un sistema de avanzada, pero que requiere que los distintos niveles del Estado estén coordinados, cada uno con su autonomía, pero trabajando conjuntamente. La situación con respecto a los delitos se agrava y la inseguridad en Santa Fe no tiene precedentes”, concluyó la diputada Mónica Peralta.