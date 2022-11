La Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires hoy está compuesta por dos bloques que la dividen en partes iguales, lo que provoca que el consenso sea un eje transversal a cualquier proyecto de Ley. La senadora Flavia Delmonte conversó con Buenos Aires/12 sobre la importancia de los acuerdos y de cómo gestarlos tanto hacia fuera de Juntos por el Cambio como hacia dentro.

—La comisión que usted preside, la de Comercio Interior, Pymes y Turismo, tiene como vicepresidenta a Ayelén Durán, de La Cámpora. ¿Cómo es la convivencia entre ambas?

—Es el quinto año que presido la comisión y el tercero con Ayelén Durán en la vicepresidencia. Hemos encontrad una dinámica de trabajo que nos enorgullece, pero aparte se ha convertido en un ejemplo dentro de la Cámara de Senadores. Siempre contando con nuestros asesores, quienes son una parte fundamental. Hay un trabajo con muchísima responsabilidad y seriedad. Una busca trabajar para que salgan las mejores leyes. Nuestro compromiso va más allá de quién escriba cada proyecto.En esos momentos bajamos las banderas políticas en el sentido de que entendemos que es secundario en el análisis de cada proyecto. Analizamos artículo por artículo, escuchando a todos los expositores. Así obtenemos buenos resultados.

—¿Cómo se sostienen los acuerdos?



—Es imposible construir algo positivo sin generar consenso. Yo vengo de una familia con militancia activa. Aprendí a gatear en un comité. Uno arranca del disenso, pero con las mejores intenciones para llegar al acuerdo que se necesita. Hay que pensar que son proyectos que sirven para los bonaerenses. Si no, nos quedamos en la chiquita. Lo que hacemos en la comisión, ni más ni menos, es ser responsables con nuestro trabajo y nuestros cargos. Estamos para eso.

—¿Cómo quedaron esos acuerdos luego del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner?

—Lo de Cristina fue un hecho muy violento y extremadamente repudiable. Fue un ataque a la vicepresidenta, a su investidura. Somos muchos los argentinos que no queremos volver a ese tiempo de nuestro país. Somos muchos los que salimos a defender vivir en democracia. Está relacionado con eso. No fue un atentado a cualquier persona. Si se pone en juego la democracia y lo que tanto costó construir, uno tiene que hacer un llamado de atención y ser racional en lo que expresa.

—¿Cómo evalúa que dirigentes como Patricia Bullrich no se hayan solidarizado con la vicepresidenta?

—Nosotros somos un frente político amplio y pluralista. Tenemos distintas formas de ser y nos expresamos de distintas maneras. Es sano pensar diferente y están buenos que esos debates se den para adentro. En el caso de Patricia ella tiene una forma de ser que cualquier persona en la calle te dice que es una persona dura, de firmes convicciones. Yo hay cosas que no comparto con ella, pero la respeto. Como cuando Facundo Manes dijo lo que pensaba.

—Manes se quejó de lo que a su juicio fue una actitud agresiva del PRO.

—Sí, puede ser. Pero lo vivimos con naturalidad. Estamos acostumbrados en este frente que es muy amplio a situaciones donde se piensa diferente a los problemas que se van planteando.

—¿Considera probable un acuerdo de Juntos por el Cambio con Javier Milei?

—Para nosotros, y lo hemos expresado en su momento, Javier Milei no coincide, no solo con lo que pregona el radicalismo, sino que no coincide con nuestro frente político. Juntos por el Cambio está compuesto por cuatro partidos pero está dispuesto a seguir ampliando, aunque con aquellas personas que piensan de la misma manera. Nosotros podemos diferir en cómo llegar a un resultado, pero en el resultado coincidimos todos. En este caso Milei no coincide con lo que nosotros proponemos. Esto también lo dijo Maximiliano Abad, presidente de la UCR Provincia: bajo ningún punto de vista estamos dispuestos a que Milei sea parte de este frente político.

—¿Es hoy Abad el candidato de la UCR para la gobernación?

—Sí. Él ya definió que va ser precandidato a gobernador. Es el candidato natural del radicalismo. Fue reelecto hace menos de un mes al frente del Comité Provincia. Estamos trabajando para que Abad sea el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esta provincia no es como cualquier otra: inclina la balanza. Es muy difícil planificar un proyecto de país sin mirar y sin priorizar la provincia de Buenos Aires.

—¿Ese proyecto de país es con Facundo Manes en la presidencia?

—Nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo con Facundo. Ha comenzado a recorrer el país hace tiempo y quiere ser presidente. Si él sigue con estas ganas de ser precandidato a presidente este radicalismo de la provincia lo va a acompañar. También hay otro precandidato a presidente de la UCR, que es Gerardo Morales. Pero falta tiempo.

—¿Cuál es en su opinión el nivel de avance del rol de la mujer en la política?

—Este es un trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo. Nosotras heredamos ese legado. Tristemente la política sigue siendo un ámbito muy machista. Yo tengo la suerte particularmente de transitar este camino con grandes hombres que me hicieron parte desde el primer momento. La Ley de Paridad nos ayudó muchísimo a transitar este camino.

—¿Alcanza?

—Es una batalla que tenemos que dar todos los días. Sinceramente cuesta. Hay paridad para el armado de listas en el Poder Legislativo, pero al analizar cualquier Ejecutivo municipal nos damos cuenta que en los cargos para la toma de decisiones y de poder están en manos de los hombres. La mayoría de las secretarías están encabezadas por hombres a excepción de aquellas donde se considere que la tarea le corresponde a una ‘mujer’, como desarrollo social o educación.