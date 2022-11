En un hecho que se inició cuando la mamá de un joven de 25 años llamó al 911 para alertar que su ex pareja incumplió una orden de restricción de acercamiento y estaba agrediendo al muchacho, éste terminó baleado y falleció.



Nicolás Horacio Cano estaba ayer a la madrugada en la zona de Campbell al 600, cuando alrededor de la 1.30 personal policial fue comisionado al lugar y, según se indicó desde Fiscalía, "se encontró al padre y el hijo discutiendo y forcejeando. Al tomar intervención, los oficiales -para separarlos- se produjo otro forcejeo en el cuál por razones que se tratan de establecer se dispara el arma reglamentaria de uno de los suboficiales impactando en el área craneal de la víctima, efectuándole una herida de gravedad", dice el parte del Ministerio Público de la Acusación. El joven fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, donde falleció pasadas las 19.

En ese contexto, se dispuso que el suboficial identificado como José A. sea detenido. La audiencia imputativa será en los próximos días. "Hay tareas investigativas para determinar la conducta del detenido en el hecho y la calificación legal que presentará la fiscalía", indicaron. Además se dio intervención a la Agencia de Control Policial.



Por su parte, una familiar de la víctima dio otra versión: “Mi primo estaba discutiendo con su papá, es mentira que forcejeó con el policía, es mentira que se le quiso tirar encima, que vino corriendo; el policía se acercó, mi primo quiso hacer un paso y le disparó”, dijo al móvil de LT8.

“Mi primo estaba descalzo, con un short de fútbol y en cuero; no sé cuándo el policía entendió que podía ser una amenaza para él”, agregó. Y apuntó que “el policía estaba muy alterado, no estaba en sus cabales, no podía hablar bien”.