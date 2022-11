Desde Santa Fe

Hoy a las 11, a la misma hora que Nadia Schujman se encuentre cara a cara con el fiscal Ezequiel Hernández que la llamó a audiencia imputativa después de un año de acoso judicial y mediático, en la calle, frente a la Fiscalía Regional de Santa Fe, a una cuadra de la Legislatura, los organismos de derechos humanos, sindicatos y expresiones sociales y políticas de la provincia se movilizarán en contra del “lawfare a la santafesina” y denunciarán la “infame persecución” a la histórica abogada de Hijos Rosario. Las Abuelas de Plaza de Mayo ya exigieron el “cese del hostigamiento mediático, político y judicial” a Nadia y “el respeto irrestricto de sus derechos y garantías constitucionales”. Y lo mismo reclamó una solicitada contra el lawfare a Schujman que Página/12 publicó el domingo con más de 4.000 firmas, entre ellas las de Estela de Carlotto (presidenta de Abuelas), Taty Almeida y Norta Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora), el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, el secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla, los diputados nacionales Hugo Yasky y Eduardo Toniolli y los líderes de Ctera Sonia Alesso y de Suteba, Roberto Baradel.

Schujman es una de las investigadas en una causa contra el ex ministro de Seguridad Marcelo Sain y su equipo, tenía la posibilidad de declarar a distancia por zoom, pero lo hará personalmente. “Quiero que los fiscales me mire a la cara y me digan qué delito cometí”, dijo. Ayer, el Foro contra la Impunidad y por Justicia de Santa Fe –que convocó a la concentración de hoy- reveló que Schujman es perseguida por su trabajo al frente de la Agencia de Control de la Policía de Santa Fe. “A Nadia y sus compañeros que actuaron en la gestión de Saín, no les tembló el pulso para enfrentar a las mafias de narcos enquistadas en la Policía santafesina. Fue eso lo que molestó a sectores del poder económico y político de la provincia, que promovieron esta persecución infame”, denunció.

Abuelas de Plaza de Mayo repudió la “grave persecución” a Schujman, que es “otro caso de law fare” y exigió “el cese del hostigamiento mediático, político y judicial” contra ella y el “respeto irrestricto de sus derechos y garantías constitucionales”.

“Nadia ha sido abogada querellante representando a las víctimas en los juicios por delitos de lesa humanidad desde hace más de 20 años, es militante por la memoria, la verdad y la justicia en Hijos Rosario y en el Colectivo Mario Bosch”. Y “con ese mismo compromiso, se desempeñó como directora de la Agencia de Control Policial del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, donde, junto con su equipo trabajaba para desarticular el entramado delictivo que asedia la provincia, cobrando vidas, día tras día”.

“Hace un año, (el 26 de noviembre de 2021), un allanamiento orquestado desde ciertos sectores del Poder Judicial y policial, en complicidad con los medios de comunicación hegemónicos, armaron una causa llena de incertidumbres, sin pruebas y sin respetar el debido proceso en contra de Nadia y de otros funcionarios del Ministerio a la que denominaron “espionaje ilegal”, con el objetivo de dar por terminado el control político de la policía santafesina y disciplinar a quienes pretendan investigar y dar con los responsables de los delitos que se comenten en la provincia”.

“Las Abuelas de Plaza de Mayo manifestamos nuestro apoyo y solidaridad con Nadia y reclamamos que cese la persecución en su contra y de todos los ex funcionarios del Ministerio de Seguridad. Quienes deben dar explicaciones son quienes incumplieron derechos y garantías armando una causa judicial con graves irregularidades, sin pruebas y vulnerando los derechos humanos más básicos”.

El Foro contra la Impunidad convocó a las concentración frente a la Fiscalía Regional de Santa Fe, a las 10.30, en la esquina de General López y Saavedra. A las 11, los convocantes ofrecerán una conferencia de prensa en la que se espera al secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla, quien encabezó con su firma la solicitada del domingo junto el ministro del Interior Wado de Pedro. Además de Yasky y Toniolli, otros legisladores también pusieron su nombre: las diputadas nacionales María Rosa Martinez, Natalia Souto y Lía Verónica Caliva, sus colegas Juan Carlos Alderete y Leonardo Grosso, la senadora nacional Nora del Valle Giménez, las diputadas provinciales Matilde Bruera y Lucila De Ponti, el diputado Carlos del Frade y las concejales de Rosario Norma López, Marina Magnani y María Fernanda Gigliani, entre otras

Después de un año de “difamación mediática, un allanamiento sin orden judicial ni testigos, publicaciones ilegales de mensajes personales”, hoy Schujman podrá saber de qué la acusan. “Un típico caso de law fare contra una de las abogadas más comprometidas en los juicios de lesa humanidad en la provincia, que asumió sin cobrar honorarios”, dijo el Foro. En el gobierno de Omar Perotti, Nadia quedó a cargo de la Agencia de Control de la Policía de Santa Fe y “junto a sus compañeros en la gestión de Saín, no le tembló el pulso para enfrentar a las mafias de narcos enquistadas en la Policía santafesina. Fue eso lo que molestó a sectores del poder económico y político de la provincia, que promovieron esta persecución infame”. “¡Basta de persecución judicial contra Nadia Schujman y sus compañeros! ¡No a las mafias impunes de Santa Fe!”, concluyó.