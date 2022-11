El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la segunda edición del dólar soja, el esquema cambiario que rigió durante septiembre que posibilitó fortalecer las reservas del Banco Central de la República Argentina.

En comunicación con IP Noticias, el vicepresidente de la Federación Agraria, Elvio Guía, no se mostró conforme con la iniciativa: "Lo que cambia es el precio del dólar soja y la primera edición trajo dificultades. Esto puede ser pan para hoy y hambre para mañana".

"Hay distorsiones, debe existir un solo tipo de cambio y no como 10 como sucede ahora, porque es inviable. Ojalá un solo tipo de cambio le sirva a todos los sectores. No es egoísta pedir una devaluación, no veo otra solución que no sea unificar el tipo de cambio", señaló.