El intendente de Ensenada, Mario Secco, anunció este lunes que los empleados y empleadas municipales recibirán un bono de fin de año de 100 mil pesos, que se cobrará a partir del mes de diciembre. “Desde el primer día de nuestra gestión nos comprometimos a cuidar el bolsillo de nuestros compañeros y compañeras. Con este bono, reconocemos su trabajo y otorgamos un refuerzo a su ingreso”, dijo el jefe local al anunciar la decisión a través de la red social Twitter.

El refuerzo para trabajadores y trabajadoras llega luego de una serie de reuniones que las autoridades municipales vienen sosteniendo desde hace semanas con el Sindicato de Trabajadores Municipales y se oficializó a comienzos de esta semana. Se pagará en tres tramos: $40.000 en diciembre, $30.000 en enero y $30.000 durante febrero. “Este bono se trata del mejor reconocimiento que se le puede hacer a toda familia municipal por el compromiso con la gestión y el esfuerzo de todos los días”, aseguraron desde el sindicato.

Al conocerse la noticia, la oposición salió al cruce de la decisión del municipio y acusó a Secco de ceder ante las presiones que su hijo, Nicolás, que ocupa el cargo de Secretario Adjunto en el sindicato.

“Las críticas de Cambiemos no entienden que a mí me eligió el 80% del padrón del sindicato y no Mario Secco”, señaló Nicolás Secco consultado al respecto por Buenos Aires/12. “Es muy triste que en vez de ponerse feliz porque se le está haciendo este reconocimiento a los trabajadores, salga a criticar y preguntarse de dónde salen los fondos. Ella tendría que preguntarse dónde quedaron los fondos por los cuales su jefe político, el ex intendente Adalberto Del Negro, terminó siendo condenado y procesado por la Justicia”, señaló en referencia a las críticas vertidas por la concejala Fernanda Ivelli. “Siempre se caracterizó por ser una carnera y estar en contra de todas las luchas gremiales que siempre buscaron mejorar la calidad de vida de los trabajadores”, afirmó.

Hoy Ensenada se encuentra entre los Municipios que mejor pagos tienen a los trabajadores municipales con un conformado que supera los 100 mil pesos”, aseguró el también concejal que puso el foco en la política municipal que el intendente defendió describiendo a los trabajadores y trabajadoras municipales como “la columna vertebral del crecimiento de la ciudad”, destacando “el fuerte rol del Estado para cuidar su economía”.