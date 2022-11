La comunidad de "Agronomitos", uno de los jardines materno-infantiles de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), expresó su preocupación ante la decisión de parte del establecimiento de cerrar las salas de 3 y 4 años. Afirmaron que la medida "no fue ni participativa ni consensuada", y en forma de reclamo habrá un "abrazo" al lugar el próximo 5 de diciembre.



"En la reunión celebrada el 16 de noviembre entre la comisión de Padres de Agronomitos, madres y padres de Agronomitos y autoridades de la Facultad de Agronomía (Fauba) se nos comunicó la decisión que, además del cierre pronosticado de la sala de 4 años a partir del año 2024, se cerrará la sala de 3 años a partir del 2025", informó la comunidad del jardín porteño en un comunicado donde realizan una juntada de firmas en apoyo a su reclamo.



También resaltaron que se trató de una "decisión autoritaria por parte de la actual gestión" y afirmaron que "fue tomada de una manera que no fue ni participativa ni consensuada y desoyendo los históricos reclamos de la comunidad de Agronomitos". Frente a esto, el lunes 5 de diciembre realizarán un "abrazo" en el pabellón central del jardín, ubicado en Tinogasta 2406, a las 10 de la mañana.



El objetivo del cierre es "ampliar el cupo de ingreso que hoy en día es de 12 niños por sala" para que el acceso "sea irrestricto", sostiene el texto, al tiempo que aclara que la comunidad está de acuerdo con ese fin, pero no con el modo de llevarlo a cabo.



"Creemos que la solución no es excluir ni cerrar salas, sino encontrar los medios necesarios para ejecutar un plan de obras de ampliación, modificación y adecuación edilicia (que viene demorado hace muchos años) que permita el acceso irrestricto y la continuidad de la funcionalidad de Agronomitos", sostuvieron.