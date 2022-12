EL ABASTO SE BAREA: HOMENAJE A BATATO BAREA

Este jueves desembarca un megaevento para homenajear la figura, vida, obra y arte de Batato Barea con una instalación performática de poesía, música, lecturas, recitales en vivo, fiesta a todo trapo y baile de disfraces. A tres décadas de la partida del íconx del under porteño que, en palabras de Fernando Noy, "permanece latiendo en la memoria de quienes tuvimos el enorme privilegio de disfrutar alguna de sus innumerables apariciones en espacios no convencionales, como también en los míticos Parakultural, Cemento, el Dorado, etc. Batato, aún sin proponérselo resultó pionero absoluto en practicar un neo-estilo ultra lírico inconformista e incluso contracultural, actualmente heredado por infinidad de creadores que como al gran Pugliese en el tango, invocan su profana santidad, antes de cada función". Por eso y por más, esta semana se despide tomando las calles junto a las figuras que hoy lo homenajean desde la admiración y la evocación, que compartieron escenarios o recorrieron la vida a su lado como Fernando Noy, Alejandro Ros, Juan Cavalli, María José Gabin, Damián Dreizik, Peter Pank, María Graña, Esteban Morgado, Pipo Cipollati, Ich, Mia Superstar, Mother Laurent Tropikália, Kuma y Dino y los ambientes del Espacio Cultural Soma, El Tano Cabrón y El Zorzal, entre otros. A las 18 habrá una lectura performática de poesías inspiradas en la poética de Batato en El Tano Cabrón, Jean Jaurés 715, luego un deambulatorio performático del Espacio Cultura Soma para continuar con poesía y música desde el balcón en el Zorzal, Zelaya 3006, desde las 19 con invocaciones, poesía y música y, para cerrar, a las 20 explota la Fiesta Batatesca con DJs, luces, set de maquillaje para todo el público, narices de payasos y una instalación de globos creada por Mia Superstar, con organización de Alejandro Ros. Jueves 8 diciembre de 18 a 22:30 en Abasto in situ, Zelaya y Jean Jeaurés.

FIESTAS

Plop! Gran Hermano. Este viernes la fiesta Plop! se pregunta: ¿Qué estás dispuesto a hacer para entrar a la casa? La fiesta queer porteña abre sus puertas a la medianoche para jugar a Gran Hermano con mucho pop, cachengue, disfraces y hitazos toda la noche. Viernes 2 de diciembre desde las 23:59 en Teatro Vórterix, Av. Álvarez Thomas y Av. Federico Lacroze.

LIBROS

Charly Queer. Se presenta el nuevo libro del escritor Fscu Soto. Habrá un piano, canciones no conocidas de Charly y la galería Popa venderá dibujos originales de Charly García. Participan en la presentación Ada Moreno, fotógrafa y amiga de Charly, y su autor. Viernes 2 de diciembre a las 20 en Panda Rojo, Sarmiento 3096.

TERTULIAS

Rueda Lésbica Varieté + cumple Pato. Nueva edición de la rueda lésbica con cumpleaños incluido de Pato Fogelman. Una noche de fiesta y celebración con lecturas de Paula Jiménez España y Juli Miranda, performance erótica sonoro-poética de Clodet García+ Victoria Polti y música de La Negra y Meli y Cammi. Hostea: Lía Ghara. Viernes 2 de diciembre a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

RECITALES

Wally Romero y Lulú Tanguera. La dupla despide el año con un show pre-feriado revisitando sus repertorios para friccionarlos en una noche única en el Tango Club junto a la guitarra de Moscato Luna y el bandoneón y el piano de Seba Zasali. Miércoles 7 de diciembre a las 20 en Bebop Club, Uriarte 1658.

Juana Molina. La cantautora, actriz y performer se presenta con shows en vivo para despedir el año junto a Diego López de Arcaute y repasar los temas de sus discos publicados, adelantando nuevos materiales y algunas sorpresas. Viernes 2 de diciembre a las 19 en Teatro Vórterix, Av. Álvarez Thomas y Av. Federico Lacroze.

Marte Lupardo. Se presenta en vivo para dar un recital en el marco de la exposición Somos 2. La cantante, compositora y multiperformática artista y referente del pensamiento camp actual autodefinida como intelectoerótica, recorrerá los temas más significativos de su carrera, mientras se encuentra en proceso de edición su último vídeo "Deidad". Entrada libre y gratuita. Miércoles 7 de diciembre a las 19 en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985.

OPERA

Les Illuminations. Nueva función de la ópera contemporánea de cámara con música de Benjamin Britten y poemas de Arthur Rimbaud, que se sumerge en el mundo de las luces nocturnas, las plazas, las maquinarias alucinantes y el erotismo de la psicodelia mezclado con el amor romántico y la sexualidad prohibida. Viernes 2 y sábado 3 de diciembre a las 20 en el Centro Cultural Recoleta, Junín 1930.

TALLERES

Políticas afectivas: Vivir y morir con otrxs. Encuentro mediado por fanzines, materiales varios y ganas de seguir pensando junto a Vir Cano para analizar qué tienen que ver los afectos, los modos de sentir y de emocionarse, con las maneras de construcción de lo comunitario, de la vida y la muerte en común. Dos encuentros virtuales de 2 horas cada uno a realizarse los martes 6 y 13 de diciembre de 19 a 21. Más información e inscripciones a [email protected]

VIH, Activismo y Arte. Coordinado por les talleristas Bicha Tropikalia, Fiordi LaBeija y Azula 007 V para descubrir cronológicamente a través del activismo seropositivo y los movimientos culturales con base en Latinoamérica las producciones artísticas que pusieron en el centro a las discusiones en torno al estigma, la discriminación, la falta de medicación y políticas públicas a lo largo de la pandemia del VIH y sida. Inscripción abierta en la web del Conti. Sábado 3 de diciembre de 17 a 19 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

TEATRO

Sankofa, el blues es un tiempo no blanco. Sankofa es la historia del tiempo a través del tiempo, del arte y la música, narrando la historia de los cuerpos en resistencia a través de la memoria ancestral, para romper con la linealidad colonialista del tiempo. Sábado 3 de diciembre a las 21 en Teatro Border, Godoy Cruz 1838.

FESTIVALES

Trolaza #4. Nueva fecha trolaza para encender los amplificadores y subir la temperatura con un encuentro entre performatividad y música, entre bandas y proyectos musicales. En esta edición: Vale Cini, Max Tejera y Putite de mamá ft. Santa Beibi. Música, show, pic-nic, calor y amigxs. Viernes 2 de diciembre desde las 21 en Que Tren Club Cultural, Olazábal 1784.

Fica 2022. Sexta edición del Festival Internacional de Cabaret Argentina en la vereda, terraza, sala, bar, hall y escalera del Picadero, en donde reinará el humor, los espectáculos, música, plástica, intervenciones, performance y dancing para vivir el cabaret y coronar la noche con una extravagante fiesta. Se presentan los shows de Mabel y los inmaculados y Alma viva, humor musical concert con Celeste Campos, con presencia en los espacios del elenco de Una y mil, Mika de Frankfurt, la expo "Género: Piel de Papel" de Bella testa títeres, jam de dibujo y pintura, DJs y mucho más. Jueves 8 de diciembre desde las 19:30 en el Teatro Picadero, Pasaje Santos Discépolo 1857.

Fidba. Este fin de semana concluye la décima edición del Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires que abrió su programación con el film "Travesía Travesti". Con proyecciones online, áreas de formación y de industria, el festival propone una mirada diversa, disidente y abierta a la experimentación y las nuevas temáticas en el cine documental. Programación completa y actividades hasta el 4 de diciembre en fidba.org/2022

PERFORMANCE

Audiocrónicas + Orkgotik. Nueva edición del espectáculo austero de voz y bombo legüero en la sala David Lynch del TAI, para escuchar historias electrizantes sobre brujas, demonios y el Diablo, junto con la travesía en barco que llevó al Conde Drácula desde Europa del Este hasta Londres. Además, degustación de platos típicos de los Cárpatos señalados en el texto de Bram Stoker, cocinados por Cruz del Sur Morales. Viernes 2 de diciembre desde las 21 en TAI Teatro + Artes Independientes, Charlone 1752.

Ruido rosa. Creación, performance y coreografía de Alina Ruiz Folini, que buscar agitar las vibraciones sonoras de la voz y las palabras para estimular la escucha y la imaginación oral, transitando una práctica que se concentra en el ritmo de lo que resuena y en las eróticas de lo que vibra. Domingo 4 de diciembre a las 20 en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151.

CONVOCATORIAS

Cursos Feliza. Continúa el llamado del club arcoíris para convocar a nuevos cursos que deseen habitar sus espacios con actividades y disciplinas como baile, drag, herrería, filosofía, música, teatro, producción, literatura, botánica, defensa personal y afines, hechos por y para la comunidad lgbtiq+. Toda la información e inscripciones en Instagram: @felizarcoiris

EXTRA

Marcha del Orgullo de Berazategui. Este sábado desde las 16 tiene lugar la tercera edición de la Marcha del orgullo de Berazategui con consignas, puestos, carrozas y mucha fiesta y lucha. Habrá shows musicales desde las 16, entre los cuales se presenta en vivo Law Pop. Sábado 3 de diciembre desde las 16 en Av. 14 y peatonal 147, Berazategui centro, frente al bingo de Berazategui.