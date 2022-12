Tras el homicidio de dos adolescentes que concurrían a la escuela Lola Mora, y para pedir por la pronta recuperación de otra alumna baleada horas antes del doble crimen, la comunidad educativa del establecimiento se congregó ayer al mediodía para realizar un abrazo solidario a la institución de Baselli al 5700, en zona sudoeste. "Por los derechos de nuestrxs alumnxs", "Fuerza, Valentina", "Que el gobierno cuide a nuestrxs pibes y a la comunidad", rezaban algunos de los carteles. La madre de uno de los chicos asesinados el jueves de la semana pasada estuvo presente para reclamar justicia y que la pérdida que sufre no le toque a otra familia.

La zona de Rouillón y Seguí fue ayer el espacio para reclamar por políticas públicas tendientes a cambiar la situación que puso al barrio en el centro de la escena con dos hechos consecutivos de violencia, la semana pasada.

Valentín Solís y Eric Galli, de 14 y 15 años, fueron las víctimas fatales de personas que pasaron y les dispararon mientras estaban en la vereda del Fonavi de zona oeste. Ocurrió horas después de que la noche anterior, una chica de 15 años que estaba allí con otro chico -que resultó levemente herido- terminara internada a causa de las heridas provocadas por un ataque similar.



A las 11.30, docentes, padres, madres, estudiantes y vecinos de la zona, junto con organizaciones sociales y barriales, se congregaron en la puerta de la escuela: "No nos maten más a nuestrxs estudiantxs", era uno de los principales reclamos.



"Detrás de cada chico hay una familia, tengo una nena que no entiende por qué su hermano no va a volver", lamentó Elizabeth, la mamá de Valentín, en Canal 3, que venía del cementerio, donde se encuentran los restos de su hijo.

Una de las docentes lamentó que este tipo de situaciones "se dan cada vez más, y no lo queremos. Es muy triste esto, los chicos necesitan estudiar, espacios de recreación, actividades y disfrutar un poco más la vida". Al mismo tiempo, plantearon que lo que se necesita "no es militarizar una zona; la seguridad también empieza con educación".