El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, respaldó este jueves el lanzamiento del nuevo “dólar soja”, que brinda un tipo de cambio diferenciado para los exportadores de esta oleaginosa, y aseguró que se trata de una medida “transparente, clara y que llega a los pequeños productores”.



Por AM750, el funcionario aclaró que la medida tendrá impacto entre los productores más chicos, luego de que la Mesa de Enlace cuestionara la política por considerar que beneficia únicamente a los grandes exportadores, que son los que pueden seguir conservando la cosecha sin liquidar.

“La conducta de los productores no la puedo predecir. El productor pasó en septiembre de recibir 52 mil pesos por tonelada a 78 mil pesos. Ahora pasó a 85 mil pesos. Esa es una mejora para el productor”, sostuvo Bahillo.

Además, remarcó que “para los pequeños y medianos productores que no ingresaron al programa en septiembre porque no tenían soja, nosotros lanzamos otro programa mediante el que se les da un aporte económico no reintegrable que equivale al 40 por ciento de lo que invierte en semillas y fertilizantes”.

En tanto, Bahillo consideró que “no es válido” comparar los números de este nuevo dólar soja con el lanzado en septiembre, que terminó superando ampliamente las expectativas del Gobierno nacional.

“Hubo 44 mil CUITS que intervinieron en la primera etapa. Había un gran porcentaje de soja en manos de productores en septiembre. Ahora en diciembre es otro el volumen de comercialización”, explicó. Y sostuvo: “Tiene que ver con una cuestión de estacionalidad. No es válido comparar los primeros días de septiembre con los de diciembre en tanto liquidación de soja”.

Finalmente, sobre las economías regionales, aseguró que el gobierno “trabaja para generar mejores condiciones". "Son muy pocas las que tienen retenciones. La soja tiene retenciones. Eso explica que las mejoras en el tipo de cambio va para este producto”, sintetizó.

“Es muy baja la alícuota que tienen las economías regionales. Esto no explica que no tenga que haber algún tipo de incentivo. Estamos trabajando y acercando propuestas para mejorar algunas cuestiones de economías sin que sea necesariamente el mejorar el tipo de cambio”, concluyó.