En su primera semana, el dóla soja II le generó al Estado ingresos por más de 1000 millones de dólares, pero la perspectiva para todo el mes podría superar los 3000 millones que el ministro de Ecoonomía, Sergio Massa, se comprometió a tener con los empresarios de la agroindustria. Fuentes del sector privado aseguraron que, a este ritmo, no sería extraño que el número final fuera más cercano a los 4000 millones de dólares. Sobre todo teniendo en cuenta que el beneficio es grande: los 230 pesos que se pagan por dólar, representan algo más de retenciones cero para un cultivo que, normalmente, paga 33 por ciento de derechos de exportación.

Esta semana, la liquidación fue la siguiente: el lunes, día de inicio del incentivo, ingresaron más de 290 millones; el martes cayó a 198 millones; el miércoles quedó en 87 millones; para irse a 105 millones el jueves y más de 270 millones este viernes. Esas oscilaciones, según fuentes del mercado, responden a movimientos que hubo en la cotización de la soja en el mercado de Chicago. Por ejemplo, cuando el precio subía, los productores esperaron para ver si seguía en alza y ganaban más, y cuando bajó, se asustaron y empezaron a vender. Por eso las variaciones y el quiebre que se vio a mediados de la semana.

Visto del lado del volúmen vendido, los productores de soja comercializaron más de 400.000 toneladas y acumularon más de 1,57 millones en cuatro jornadas desde que el lunes se reabrió el Programa de Incremento Exportador (PIE).

El Gobierno miró el anual

A modo de balance general, el Gobierno salió a evaluarel desempeño de las ventas de granos en lo que va del año. El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, destacó que el ingreso récord de divisas es el resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional y la agroindustria. Y señaló que entre enero y noviembre ingresaron US$ 36.731,5 millones por exportaciones de cereales y oleaginosas.

"La cifra histórica de US$ 36.731,5 millones alcanzada entre enero y noviembre de este año, demuestra que a través del diálogo podemos encontrar soluciones, aun en un contexto internacional desfavorable como consecuencia de la guerra” afirmó Bahillo, al explicar que “el equipo económico, encabezado por el Ministro Sergio Massa, está abocado a la resolución de las distintas variables que permitan consolidar la estabilidad”. En este sentido, el Secretario de Agricultura recordó que la cartera a su cargo viene monitoreando "con satisfacción" la instrumentación que registra el Programa de Incremento Exportador 2.

Las exportaciones, por rubros

Según cifras de Agricultura, entre enero y octubre de este año, las ventas externas del complejo agroindustrial (productos primarios y manufacturas) concentraron el 65,2 por ciento del total de las exportaciones argentinas. De esta manera la comercialización de productos primarios generó U$S 21.116 millones y la de manufacturas de origen agropecuario, U$S 27.899 millones.

Los datos de la secretaría de Agricultura en base a cifras del INDEC muestran el siguiente detalle por rubros que más ingresos tuvieron por exportaciones.

*Complejo Soja: 4.566.077 de toneladas por un valor total aproximado de U$S 2.724 millones. Aceite de 3.652.914 toneladas por un valor total aproximado de U$S 5.502 millones. Harina en 20.774.629 toneladas por un valor total aproximado de U$S 9.939 millones.

*Complejo Girasol: 143.477 toneladas por un valor total aproximado de U$S 102 millones. Aceite en 748.398 toneladas por un valor total aproximado de U$S 1.185 millones. Pellets 851.083 toneladas por un valor total aproximado de U$S 220 millones.

*Complejo Trigo Pan: 12.874.632 toneladas por un valor total aproximado de U$S 3.954 millones. Harina hasta 365.382 toneladas por un valor total aproximado de U$S 166 millones.

*ComplejoMaíz: 32.358.928 toneladas por un valor total aproximado de U$S 8.338 millones.