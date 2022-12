Josefo Acuña Martínez tiene 23 años y es estudiante de cuarto año del profesorado y de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). Se convirtió en la primera persona de género no binario en Salta que obtuvo su Documento Nacional de Identidad conforme a su autopercepción.

Además, una resolución de agosto de este año de la Facultad de Humanidades de la UNSa reconoce la identidad de género en los procesos administrativos antes del cambio registral en el DNI.



"Del registro de cambio de DNI no binario, es el primero de género fluido", contó Josefo a Salta/12. Valoró el acceso a la ley 26.743, y poder "hacer uso de los instrumentos legales que tenemos las personas de poder acceder a este derecho de identidad de género. Identificarme como realmente quiero, mas allá del círculo personal, identificarme como quiero en el DNI. Esto va de la mano de la visibilización. Que otras personas sepan que pueden hacer este trámite".

Josefo compartió cómo llegó a esta decisión del cambio registral. "Empecé a cuestionarme quién soy en 2020, quizá porque estábamos encerrados. Me empecé a preguntar si era una persona cis, me dí cuenta que no, que estaba siguiendo la cis hetero norma. Por suerte durante la pandemia pude descubrir dos hermosos grupos que me ayudaron, Amaru Natación y TEB Salta (Todo lo que está bien)", relató. Se trata de grupos de la diversidad sexual.

En el proceso, Josefo dijo que incursionó en ámbitos de la comunidad LGBT. Hoy se autopercibe como una persona de género fluido y señala que "fue una construcción".

"El trámite en realidad es sencillo pero por cuestiones administrativas burocráticas lleva su tiempo", explicó. Comenzó a realizar las gestiones para el cambio registral en julio de este año, en las oficinas del Registro Civil de la ciudad de Salta, "presenté todos los papeles, me dijeron que vuelva en agosto, me habían dicho que ya estaría listo pero todavía no estaba".

"Te hacen llenar un formulario en cambio de identidad de género, en la palabra sexo tenía que poner X, después de un mes me dijeron que tenía que decir no binario", indicó Josefo. Con este percance, el cambio de identidad de género en el acta de nacimiento se oficializó a fines de septiembre. Recién en ese momento pudo sacar turno para el DNI, que le fue entregado el 25 de octubre.

"Fui dos veces a hacerme el DNI", contó Josefo, porque también tuvo algunos inconvenientes con sus datos, "creo que hubo una mala carga del sistema", señaló.

Recién en estos días se conoció la entrega del primer DNI no binario en Salta. "Hubo mucha repercusión en la Facultad de Humanidades, la única que tiene aprobado un protocolo para cambio de identidad de género", sostuvo.

Ley de identidad de género en la facultad

Josefo es ayudante estudiantil de varias cátedras de la carrera de educación. Explicó que en la Facultad de Humanidades se aplica de forma transversal la Educación Sexual Integral. En ese contexto, leyó textos que lo interpelaron a indagar sobre su identidad de género, mencionó a las filósofas Judith Butler y a Monique Wittig. "Con las que más pude coincidir en todo aspecto".

Además, Josefo pudo acceder al cambio de datos en los registros de la Facultad de Humanidades que mediante la resolución 1151/22, del 24 de agosto de este año, aprobó el procedimiento administrativo para el reconocimiento del derecho de la identidad de género a su comunidad estudiantil.

"El protocolo tiene dos partes, la primera, el cambio de nombre y de género provisoriamente en el sistema. Hasta que la persona quiera hacer el cambio definitivo. Se presenta una nota al decanato, diciendo que querés acceder a este derecho y pidiendo el cambio", explicó. En esta instancia dijo que no es necesario tener el cambio registral en la partida de nacimiento ni en el DNI.

Después, para terminar de formalizar este trámite en la Universidad, solo se presenta una nota por el departamento de alumnes, en este paso sí se requiere la partida de nacimiento con el cambio de identidad de género y una foto 4 por 4 actualizada, "el trámite es de un día para otro, sale con resolución", resaltó.

A propósito del primer título de "licenciade" en la Universidad Nacional de Jujuy, Josefo dijo que en la UNSa todavía no hay títulos no binarios. "En nuestra Facultad de Humanidades tenemos una resolución que avala el lenguaje no binario en los textos académicos", señaló. "La Facultad es inclusiva y accesible. Me gustaría que mi título diga licenciado/a/e y profesor/a /e", porque de esta forma sentiría reflejada su autopercepción de género fluido, explicó.

En la actualidad se realiza en la UNSa la asamblea universitaria que discute la reforma de su estatuto, y les participantes mocionaron la necesidad de incorporar el lenguaje inclusivo, pero no se añadió todavía la e.

"Quizá hoy la Universidad no está preparada para el uso del lenguaje no binario no sexista", consideró Josefo, quien también es consejere estudiantil. Sin embargo, para la próxima asamblea dijo que quiere "llevar una propuesta de lenguaje no sexista".

El joven contó que las noticias en los portales informativos que daban cuenta de la entrega de su DNI no binario, fueron virales: "No pensé que iba a tener tanta repercusión". Cuando leyó los comentarios vio que muchos eran "negativos". "Muchas miradas tradicionales si se quiere, que me insultan, insultan al Estado, a los derechos. En un principio, uno lee todo esto y se bajonea", pero afirmó que "sigue de pie por las personas que le apoyan y ha recibido mensajes como "admiro tu valentía", que le fortalecen y algunos de esos comentarios han sido de estudiantes de las cátedras que integra.

Demandas vigentes

En el ámbito de la UNSa sigue siendo una demanda la implementación del cupo laboral trans. "Se aprobó (la adhesión) pero todavía no se implementa", explicó Josefo. Señaló que debe aplicarse en todas las facultades y sedes de la Universidad.

"Sería ideal que haya diversidad en toda la Universidad", señaló y resaltó que la Facultad de Humanidades es la que "más diversidad tiene".



En el marco de la marcha del orgullo que tuvo lugar este 29 de noviembre en la ciudad de Salta, "uno de los lemas es la real adhesión, implementación del cupo laboral trans", destacó. El cupo falta en el ámbito de la provincia y de la municipalidad capitalina. Josefo señaló que hay una deuda histórica con el colectivo trans travesti.

Entre otras demandas, nombró la aplicación de la ESI "con perspectiva no binaria y de derechos humanos". Como estudiante de educación pudo ver que en las instituciones de nivel primario, secundario y terciario, "todavía se aplica desde una mirada biologicista, no desde una mirada de derechos humanos". "Depende de cada colegio. Hay padres y madres que se resisten", sostuvo. También hizo la salvedad respecto a algunas instituciones educativas que la aplican de manera correcta.



Por último, destacó la importancia de la visibilidad de su obtención de DNI no binario en los medios de comunicación, "ver algo así rompe los esquemas, saca de la zona de confort a la sociedad salteña, es lo que hace falta, que sepan que las personas como yo existimos y también tenemos derechos". Además, dijo que le costó obtener información para iniciar el trámite, por ello se puso a disposición para colaborar con las personas que necesiten orientación respecto a cómo acceder al cambio registral de su identidad de género.